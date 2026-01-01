Fotokvant CAP-77х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 77 мм

Рисунок боке зависит от размера и формы диафрагмы. И если не задаваться целью распотрошить объектив, чтобы изменить форму диафрагмы, фотограф может использовать готовые специальные насадки. Их можно поставить на объектив и использовать в качестве второй фигурной диафрагмы.
Интересные варианты с узорчатым боке можно получить практически с любым объективом и фотоаппаратом. Например, со стандартной оптикой, используя объектив 18-55, для получения красивых сердечек на снимке необходимо:
- переключиться на ручной режим фокусировки (MF)
- кольцо фокусировки повернуть до минимального значения
- зум установить на максимальное значение (в рассматриваемом примере это 55 мм)
- установить минимальную диафрагмы (скажем, f/3.5)