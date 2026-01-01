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Fotokvant CAP-77х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 77 мм
Fotokvant CAP-77х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 77 мм
Fotokvant CAP-77х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 77 мм
Fotokvant CAP-77х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 77 мм
Fotokvant CAP-77х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 77 мм
Fotokvant CAP-77х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 77 мм
Fotokvant CAP-77х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 77 мм

Fotokvant CAP-77х36 крышка с насадками для фигурного боке 36 масок для 77 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-2296

Крышка с насадками Fotokvant CAP-77х356, для создания фигурного боке.

Комплект состоит из 36 масок для объектива диаметром 77 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.

Описание

Рисунок боке зависит от размера и формы диафрагмы. И если не задаваться целью распотрошить объектив, чтобы изменить форму диафрагмы, фотограф может использовать готовые специальные насадки. Их можно поставить на объектив и использовать в качестве второй фигурной диафрагмы. 

Интересные варианты с узорчатым боке можно получить практически с любым объективом и фотоаппаратом. Например, со стандартной оптикой, используя объектив 18-55, для получения красивых сердечек на снимке необходимо:

  • переключиться на ручной режим фокусировки (MF)
  • кольцо фокусировки повернуть до минимального значения
  • зум установить на максимальное значение (в рассматриваемом примере это 55 мм)
  • установить минимальную диафрагмы (скажем, f/3.5)

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