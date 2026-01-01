Fotokvant LADU 62-67 повышающее кольцо для фильтров 62-67 мм

Lowepro Slingshot Edge 250 AW – сумка-слинг черного цвета делающая работу фотографа максимально комфортной. Размер (внешний), см – 15,6х26,7х48. Вес, г – 800.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant LADU 62-67 – переходное кольцо для крепления фильтров. Диаметр, мм – 62-67.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот.
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Lowepro Slingshot Edge 250 AW – сумка-слинг черного цвета делающая работу фотографа максимально комфортной. Размер (внешний), см – 15,6х26,7х48. Вес, г – 800.
Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона. Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.
QZSD Q298H-WOH штатив высотой 191 см с горизонтальной колонной без головы. Четырехсекционный алюминиевый штатив оснащен горизонтальной колонной. Максимальная высота - 191 см без головы. Максимальная нагрузка - 8 кг. Вес 1,77 кг. Резьба под голову 3/4".
Сумка-чехол Fotokvant LFP-BAG4 для четырех фильтров серии P.
Сумка разработана специально для фильтров серии P. Футляр обеспечивает защиту, удобное использование и аккуратное хранение фильтров. Рассчитана на транспортировку и хранение четырех фильтров. Размер - ??х?? см.