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Fotokvant LADU 62-67 повышающее кольцо для фильтров 62-67 мм

Fotokvant LADU 62-67 повышающее кольцо для фильтров 62-67 мм

Fotokvant
Артикул: NVF-8742

Fotokvant LADU 62-67 – переходное кольцо для крепления фильтров. Диаметр, мм – 62-67.

Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот.


Описание

Fotokvant LADU 62-67 повышающее кольцо для фильтров 62-67 мм

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