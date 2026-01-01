Fotokvant LADU 55-67 повышающее кольцо для фильтров 55-67 мм

Арт. DAN-2396

Бленда для объектива Fotokvant Hood-49 посадочный диаметр 49 мм. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи, защищает от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Устанавливается на резьбу 49 мм и подходит для всех объективов с такой резьбой под фильтр.