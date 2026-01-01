Fotokvant LADU 55-67 повышающее кольцо для фильтров 55-67 мм

Fotokvant CAP-77-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 77 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 55-67.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 55-67 мм.
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Fotokvant CAP-77-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 77 мм.
Крышка для объектива Fotokvant CAP-46-Clean диаметр 46 мм.
Крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка. Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр - 46 мм.
Fotokvant BGP-2711-93 фон бумажный 2.72х11 м супер-белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую небликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6,3 кг. Плотность фона – 160 г/м2.
Бленда для объектива Fotokvant Hood-49 посадочный диаметр 49 мм. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи, защищает от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Устанавливается на резьбу 49 мм и подходит для всех объективов с такой резьбой под фильтр.
Phottix VND Variable Filter фильтр нейтрально серый, регулируемый. Благодаря фильтру можно управлять освещенностью от 2 до 8 стопов. Он крепится как обычный фильтр для объективов. Диаметр, мм – 55.
Штатив QZSD Q308 с шаровой головой для камер весом до 5 кг.
Четырехсекционный алюминиевый штатив с шаровой головой. Максимальная высота - 152 см. Максимальная нагрузка - 5 кг.
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