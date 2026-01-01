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Fotokvant LAD PK-52 реверсивное кольцо байонет Pentax K - 52 мм
Fotokvant LAD PK-52 реверсивное кольцо байонет Pentax K - 52 мм
Fotokvant LAD PK-52 реверсивное кольцо байонет Pentax K - 52 мм
Fotokvant LAD PK-52 реверсивное кольцо байонет Pentax K - 52 мм
Fotokvant LAD PK-52 реверсивное кольцо байонет Pentax K - 52 мм
Fotokvant LAD PK-52 реверсивное кольцо байонет Pentax K - 52 мм

Fotokvant LAD PK-52 реверсивное кольцо байонет Pentax K - 52 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-2828

Реверсивное кольцо Fotokvant LAD PK-52, байонет Pentax K - 52 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки. Подходит для камер Pentax. Материал - металл.

Описание

Fotokvant LAD PK-52 реверсивное кольцо байонет Pentax K - 52 мм

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