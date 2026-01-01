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Fotokvant LADR 52-58 реверсивное кольцо для макросъемки
Fotokvant LADR 52-58 реверсивное кольцо для макросъемки
Fotokvant LADR 52-58 реверсивное кольцо для макросъемки
Fotokvant LADR 52-58 реверсивное кольцо для макросъемки
Fotokvant LADR 52-58 реверсивное кольцо для макросъемки
Fotokvant LADR 52-58 реверсивное кольцо для макросъемки
Fotokvant LADR 52-58 реверсивное кольцо для макросъемки
Fotokvant LADR 52-58 реверсивное кольцо для макросъемки
Fotokvant LADR 52-58 реверсивное кольцо для макросъемки

Fotokvant LADR 52-58 реверсивное кольцо для макросъемки

Fotokvant
Артикул: NVF-9649

Fotokvant LADR 52-58 - реверсивное кольцо для макросъемки на объективы диаметрами 52 и 58 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к объективу, установленному на камеру стандартно. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Внимание! Если объектив, который был установлен стандартно, имеет фокусное расстояние 50 мм, то прикрепляемый к нему объектив должен иметь фокусное расстояние не менее 120 мм. Материал кольца - металл.


Описание

Fotokvant LADR 52-58 реверсивное кольцо для макросъемки

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Наличие
в наличии 4-10 шт

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Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.

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Хрустальный куб для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа. Размер - 40х40х40 мм.

640 ₽
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