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Fotokvant LAD AI-52 реверсивное кольцо байонет Nikon - 52 мм
Fotokvant LAD AI-52 реверсивное кольцо байонет Nikon - 52 мм
Fotokvant LAD AI-52 реверсивное кольцо байонет Nikon - 52 мм
Fotokvant LAD AI-52 реверсивное кольцо байонет Nikon - 52 мм

Fotokvant LAD AI-52 реверсивное кольцо байонет Nikon - 52 мм

Fotokvant
Артикул: NVF-9811

Fotokvant LAD AI-52 - реверсивное кольцо для объектива Nikon с диаметром резьбы под фильтры - 52 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.

Подходит для камер Nikon AI D3100 d7100 D7000 D5100 D5000 для объективов 18-55 мм и 50 мм F1.8. Материал - металл.

Описание

Fotokvant LAD AI-52 реверсивное кольцо байонет Nikon - 52 мм

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