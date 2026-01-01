Fotokvant LAD AI-52 реверсивное кольцо байонет Nikon - 52 мм

Fotokvant RCI-Nikon - беспроводной пульт-адаптер дистанционного управления для камер Nikon. Классический электронный тросик, пускатель затвора.
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Малая Семеновская 3с6
Fotokvant LAD AI-52 - реверсивное кольцо для объектива Nikon с диаметром резьбы под фильтры - 52 мм.
Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.
Подходит для камер Nikon AI D3100 d7100 D7000 D5100 D5000 для объективов 18-55 мм и 50 мм F1.8. Материал - металл.
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Fotokvant RCI-Nikon - беспроводной пульт-адаптер дистанционного управления для камер Nikon. Классический электронный тросик, пускатель затвора.
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 52-58.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 52-58 мм.
Grifon N3 – кабель для пультра дистанционного управления фотокамерами системы Nikon. Совместим с моделями D7100, D7000, D5300, D5200, D5100, D5000, D3300, D3200, D3100, D610, D600, D90. Разъемы N3 и микроджек 2,5 мм.
Bessa Nikon AI 58 мм – реверсивный макроадаптер для крепления объектива с диаметром резьбы под фильтры 58 мм обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив с внутренней резьбой 58 мм превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.