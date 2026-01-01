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Canon RF 85mm f/2 Macro IS STM объектив
Canon RF 85mm f/2 Macro IS STM объектив

Canon RF 85mm f/2 Macro IS STM объектив

Canon
Артикул: OLE-1718

Canon RF 85mm f/2 Macro IS STM объектив

Компактный светосильный портретный телеобъектив с постоянный фокусный расстоянием 85 мм, быстрой скоростью фокусировки и возможностью снимать в макрорежиме. Крепление RF.

Описание

Технология фокусировки STM (шаговый двигатель) позволяет комфортно использовать объектив в видеосъемке за счет тихой и  плавной работы автофокуса.

Покрытие Super Spectra позволяет обеспечить точный цветовой баланс и приемлимую контрастность. Также покрытие нейтрализует блики и двоение изображений, возникающие в результате отражения света от датчика камеры.

Широкая диафрагма F2 дополняется технологией стабилизации изображения, которая позволяет фотографам снимать без смаза из-за сотрясения камеры благодаря 5 ступеням стабилизации изображения. Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения автофокусировки.

9 лепестков образуют круглую диафрагму, которая позволяет получать красивое размытие заднего плана с ярким эффектом «боке». Это помогает выделить объект на окружающем фоне и привлечь к нему внимание.

Объектив обеспечивает увеличение в макрорежиме до 1:2, что дает возможность создавать фотографии с мельчайшей детализацией объектов и текстур.

Объектив подходит для съемки портретов и в режиме маркосъемки. 

Характеристики:

  • Размер изображения полнокадровые камеры
  • Число лепестков диафрагмы - 9
  • Минимальная диафрагма -29
  • Максимальное увеличение (х) - 0,5
  • Привод автофокусировки - STM
  • Оптическая стабилизация изображения  - 5 ступеней
  • Крепление RF
  • Вес - 225 гр.

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