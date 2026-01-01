Canon RF 85mm f/2 Macro IS STM объектив

Описание

Технология фокусировки STM (шаговый двигатель) позволяет комфортно использовать объектив в видеосъемке за счет тихой и плавной работы автофокуса.

Покрытие Super Spectra позволяет обеспечить точный цветовой баланс и приемлимую контрастность. Также покрытие нейтрализует блики и двоение изображений, возникающие в результате отражения света от датчика камеры.



Широкая диафрагма F2 дополняется технологией стабилизации изображения, которая позволяет фотографам снимать без смаза из-за сотрясения камеры благодаря 5 ступеням стабилизации изображения. Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения автофокусировки.

9 лепестков образуют круглую диафрагму, которая позволяет получать красивое размытие заднего плана с ярким эффектом «боке». Это помогает выделить объект на окружающем фоне и привлечь к нему внимание.

Объектив обеспечивает увеличение в макрорежиме до 1:2, что дает возможность создавать фотографии с мельчайшей детализацией объектов и текстур.

Объектив подходит для съемки портретов и в режиме маркосъемки.



Характеристики:

