Canon RF 50mm F1.8 STM объектив

Технология фокусировки STM (шаговый двигатель) позволяет комфортно использовать объектив в видеосъемке за счет тихой и плавной работы автофокуса.
Покрытие Super Spectra позволяет обеспечить точный цветовой баланс и приемлимую контрастность. Также покрытие нейтрализует блики и двоение изображений, возникающие в результате отражения света от датчика камеры.
8 лепестков образуют круглую диафрагму, которая позволяет получать красивое размытие заднего плана с ярким эффектом «боке». Это помогает выделить объект на окружающем фоне и привлечь к нему внимание.
Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения автофокусировки.
Универсальный объектив подходит для съемки портрета, пейзажей, путешествий, жанра, архитектуры, репортажной съемки.
Характеристики:
- Угол зрения - 46°
- Формат изображения полный кадр
- Эквивалетное фокусное расстояние для 35-мм пленки - 50 мм
- Конструкция объектива (элементы/группы) - 6/5
- Число лепестков диафрагмы - 7
- Минимальная диафрагма -22
- Минимальная дистанция фокусировки (м) - 0,3
- Максимальное увеличение (х) - 0,25
- Привод автофокусировки - STM
- Диаметр фильтра - 43 мм
- Вес - 160 гр.