Canon EF 50 mm F1.4 USM объектив

Описание

Оптика Гаусса в комбинации с двумя элементами объектива с высоким светопреломлением позволяют фотографу создавать четкие, относительно резкие снимки даже при полностью открытой диафрагме (f/1.4) Покрытие Super Spectra позволяет обеспечить точный цветовой баланс и приемлимую контрастность. Также покрытие нейтрализует блики и двоение изображений, возникающие в результате отражения света от датчика камеры.

8 лепестков образуют круглую диафрагму, которая позволяет получать красивое размытие заднего плана с ярким эффектом «боке». Это помогает выделить объект на окружающем фоне и привлечь к нему внимание.

Ультразвуковой привод кольцевого типа позволяет добиться быстрой автофокусировки. Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения автофокусировки.

Объектив подходит для съемки пейзажей, путешествий и портретов, а также репортажной съемки.



Характеристики:

Угол зрения - 46°

Конструкция объектива (элементы/группы) - 7/6

Число лепестков диафрагмы - 8

Минимальная диафрагма -22

Минимальная дистанция фокусировки (м) - 0,45

Максимальное увеличение (х) - 0,15

Информация о расстоянии - Да

Привод автофокусировки -Micro USM

Диаметр фильтра - 58 мм

Вес - 290 гр.













