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Canon EF 50 mm F1.4 USM объектив
Canon EF 50 mm F1.4 USM объектив

Canon EF 50 mm F1.4 USM объектив

Canon
Артикул: OLE-1708

Canon EF 50mm f/1.4 USM объектив

Компактный стандартный светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм и быстрой скоростью фокусировки  делает его надежным и высокоэффективным спутником фотографа в любой области фотографии. 

Описание

Оптика Гаусса в комбинации с двумя элементами объектива с высоким светопреломлением позволяют фотографу создавать четкие, относительно резкие снимки даже при полностью открытой диафрагме (f/1.4) Покрытие Super Spectra позволяет обеспечить точный цветовой баланс и приемлимую контрастность. Также покрытие нейтрализует блики и двоение изображений, возникающие в результате отражения света от датчика камеры.

8 лепестков образуют круглую диафрагму, которая позволяет получать красивое размытие заднего плана с ярким эффектом «боке». Это помогает выделить объект на окружающем фоне и привлечь к нему внимание.

Ультразвуковой привод кольцевого типа позволяет добиться быстрой автофокусировки. Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения автофокусировки.

Объектив подходит для съемки пейзажей, путешествий и портретов, а также репортажной съемки. 

Характеристики:

  • Угол зрения  - 46°
  • Конструкция объектива (элементы/группы) - 7/6
  • Число лепестков диафрагмы - 8
  • Минимальная диафрагма -22
  • Минимальная дистанция фокусировки (м) - 0,45 
  • Максимальное увеличение (х) - 0,15 
  • Информация о расстоянии - Да
  • Привод автофокусировки -Micro USM
  • Диаметр фильтра  - 58 мм
  • Вес - 290 гр.







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