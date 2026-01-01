Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM объектив

Описание

Наличие в конструкции объектива асферической линзы большого диаметра снижает хроматическую аберрацию и устраняет цветовые искажения. Благодаря усовершенствованному покрытию Air Sphere Coating и покрытию с субволновой структурой предотвращаются паразитная засветка и блики, что позволяет снимать даже в условиях нестабильного освещения.

Большая диафрагма f/2.8 повышает эффективность работы автофокуса, обеспечивая потрясающую глубину резкости. 9 лепестков образуют круглую диафрагму, которая позволяет получать красивое размытие заднего плана с ярким эффектом «боке». Это помогает выделить объект на окружающем фоне и привлечь к нему внимание.

За счет ультразвукового мотора кольцевого типа и мощного процессора повышается как точность, так и скорость фокусировки.

Прочная и надежная конструкция объектива с защитой от погодных условий позволяет ему выдерживать самые суровые условия профессиональной съемки.

Объектив подходит для съемки репортажа, путешествий, портретов и пейзажей, идеальный инструмент для жанровой съемки.

Характеристики: