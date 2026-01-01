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Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM объектив
Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM объектив

Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM объектив

Canon
Артикул: OLE-1707

Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM объектив

Светосильный профессиональный зум-объектив премиум-класса с постоянной максимальной диафрагмой f/2.8, обеспечивающий исключительное качество изображения. Безупречная пара для любой полнокадровой зеркальной камеры EOS.

Описание

Наличие в конструкции объектива асферической линзы большого диаметра снижает хроматическую аберрацию и устраняет цветовые искажения. Благодаря усовершенствованному покрытию Air Sphere Coating и покрытию с субволновой структурой предотвращаются паразитная засветка и блики, что позволяет снимать даже в условиях нестабильного освещения.

Большая диафрагма f/2.8 повышает эффективность работы автофокуса, обеспечивая потрясающую глубину резкости. 9 лепестков образуют круглую диафрагму, которая позволяет получать красивое размытие заднего плана с ярким эффектом «боке». Это помогает выделить объект на окружающем фоне и привлечь к нему внимание.

За счет ультразвукового мотора кольцевого типа и мощного процессора повышается как точность, так и скорость фокусировки.

Прочная и надежная конструкция объектива с защитой от погодных условий позволяет ему выдерживать самые суровые условия профессиональной съемки.

Объектив подходит для съемки репортажа, путешествий, портретов и пейзажей, идеальный инструмент для жанровой съемки.

Характеристики:

  • Угол зрения  - 84° - 34°
  • Конструкция объектива (элементы/группы) - 18/13
  • Число лепестков диафрагмы - 9
  • Минимальная диафрагма -22
  • Минимальная дистанция фокусировки (м) - 0, 38 (Макро)
  • Максимальное увеличение (х) - 0,21 (при 70 мм)
  • Информация о расстоянии - Да
  • Привод автофокусировки -ультразвуковой мотор кольцевого типа
  • Диаметр фильтра  - 82 мм
  • Вес - 805 гр.

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