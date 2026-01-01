Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM объектив

Наличие в конструкции объектива асферической линзы большого диаметра снижает хроматическую аберрацию и устраняет цветовые искажения. Благодаря усовершенствованному покрытию Air Sphere Coating и покрытию с субволновой структурой предотвращаются паразитная засветка и блики, что позволяет снимать даже в условиях нестабильного освещения.
Большая диафрагма f/2.8 повышает эффективность работы автофокуса, обеспечивая потрясающую глубину резкости. 9 лепестков образуют круглую диафрагму, которая позволяет получать красивое размытие заднего плана с ярким эффектом «боке». Это помогает выделить объект на окружающем фоне и привлечь к нему внимание.
За счет ультразвукового мотора кольцевого типа и мощного процессора повышается как точность, так и скорость фокусировки.
Прочная и надежная конструкция объектива с защитой от погодных условий позволяет ему выдерживать самые суровые условия профессиональной съемки.
Объектив подходит для съемки репортажа, путешествий, портретов и пейзажей, идеальный инструмент для жанровой съемки.
Характеристики:
- Угол зрения - 84° - 34°
- Конструкция объектива (элементы/группы) - 18/13
- Число лепестков диафрагмы - 9
- Минимальная диафрагма -22
- Минимальная дистанция фокусировки (м) - 0, 38 (Макро)
- Максимальное увеличение (х) - 0,21 (при 70 мм)
- Информация о расстоянии - Да
- Привод автофокусировки -ультразвуковой мотор кольцевого типа
- Диаметр фильтра - 82 мм
- Вес - 805 гр.