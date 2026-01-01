Canon EF 16-35mm F2.8L III USM объектив

Описание

Наличие в конструкции объектива линзы из низкодисперсионного стекла большого диаметра снижает хроматическую аберрацию и устраняет цветовые искажения. Благодаря усовершенствованному покрытию Air Sphere Coating и покрытию с субволновой структурой предотвращаются паразитная засветка и блики, что позволяет снимать даже в условиях нестабильного освещения.

Большая диафрагма f/2.8 повышает эффективность работы автофокуса, обеспечивая потрясающую глубину резкости. За счет ультразвукового мотора кольцевого типа и мощного процессора повышается как точность, так и скорость фокусировки.

Прочная и надежная конструкция объектива с защитой от погодных условий позволяет ему выдерживать самые суровые условия профессиональной съемки.

Характеристики:

Фокусное расстояние - 16-35 мм

Эквивалентное фокусное расстояние - 24-52 мм

Количество лепестков диафрагмы - 9