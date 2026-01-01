Canon EF 16-35mm F2.8L III USM объектив

Наличие в конструкции объектива линзы из низкодисперсионного стекла большого диаметра снижает хроматическую аберрацию и устраняет цветовые искажения. Благодаря усовершенствованному покрытию Air Sphere Coating и покрытию с субволновой структурой предотвращаются паразитная засветка и блики, что позволяет снимать даже в условиях нестабильного освещения.
Большая диафрагма f/2.8 повышает эффективность работы автофокуса, обеспечивая потрясающую глубину резкости. За счет ультразвукового мотора кольцевого типа и мощного процессора повышается как точность, так и скорость фокусировки.
Прочная и надежная конструкция объектива с защитой от погодных условий позволяет ему выдерживать самые суровые условия профессиональной съемки.
Характеристики:
- Фокусное расстояние - 16-35 мм
- Эквивалентное фокусное расстояние - 24-52 мм
- Количество лепестков диафрагмы - 9
- Минимальная диафрагма- 22
- Минимальное расстояние фокусировки (м) -0,28
- Максимальное увеличение (x) - 0,25 (при 35 мм)
- Информация о расстоянии -Да
- Привод автофокусировки -ультразвуковой мотор кольцевого типа
- Диаметр фильтра - 82 мм
- Вес - 790 гр.