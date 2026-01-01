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Canon EF 16-35mm F2.8L III USM объектив
Canon EF 16-35mm F2.8L III USM объектив
Canon EF 16-35mm F2.8L III USM объектив

Canon EF 16-35mm F2.8L III USM объектив

Canon
Артикул: OLE-1706

Canon EF 16-35mm F2.8L III USM объектив

Cверхширокоугольный светосильный зум-объектив премиум-класса с постоянной максимальной диафрагмой f/2.8 дает высокую скорость фокусировки даже в низких условиях освещенности.

Описание

Наличие в конструкции объектива линзы из низкодисперсионного стекла большого диаметра снижает хроматическую аберрацию и устраняет цветовые искажения. Благодаря усовершенствованному покрытию Air Sphere Coating и покрытию с субволновой структурой предотвращаются паразитная засветка и блики, что позволяет снимать даже в условиях нестабильного освещения.

Большая диафрагма f/2.8 повышает эффективность работы автофокуса, обеспечивая потрясающую глубину резкости. За счет ультразвукового мотора кольцевого типа и мощного процессора повышается как точность, так и скорость фокусировки.

Прочная и надежная конструкция объектива с защитой от погодных условий позволяет ему выдерживать самые суровые условия профессиональной съемки.

Характеристики:

  • Фокусное расстояние - 16-35 мм
  • Эквивалентное фокусное расстояние - 24-52 мм
  • Количество лепестков диафрагмы - 9
  • Минимальная диафрагма- 22
  • Минимальное расстояние фокусировки (м) -0,28
  • Максимальное увеличение (x) - 0,25 (при 35 мм)
  • Информация о расстоянии -Да
  • Привод автофокусировки -ультразвуковой мотор кольцевого типа
  • Диаметр фильтра  - 82 мм
  • Вес - 790 гр.

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