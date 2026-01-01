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JJC DLP-1 чехол для объектива
JJC DLP-1 чехол для объектива

JJC DLP-1 чехол для объектива

JJC
Артикул: NVF-9086

JJC DLP-1 – чехол для объектива с противоударной защитой.

Чехол для объективов размером до 75x125 мм. Благодаря толстому слою наполнителя прекрасно гасит любые удары, защищая объектив от механических повреждений, грязи и влаги. На чехле предусмотрена петля для ремня, благодаря чему его можно носить на поясе. 

Описание

JJC DLP-1 чехол для объектива

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