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Fotokvant BCLR-XL чехол для объектива неопреновый
Fotokvant BCLR-XL чехол для объектива неопреновый
Fotokvant BCLR-XL чехол для объектива неопреновый

Fotokvant BCLR-XL чехол для объектива неопреновый

Fotokvant
Артикул: DAN-3919

Неопреновый чехол Fotokvant BCLR-XL для объектива.

Чехол используется для хранения и транспортировки объектива. Изготовлен из мягкого и эластичного материала неопрена. В верхней части чехла есть клапан с застежкой-липучкой, которая надежно фиксирует содержимое внутри чехла. Размер позволяет разместить объектив диаметром до 85 мм, длиной до 14 см. Размер - 8х15 см. Цвет - черный с красным.

Описание

Внутренние размеры:

  • высота: 14.5 см
  • ширина низа: 8.5 см
  • ширина верха: 11.5 см

Комплектация

  • Fotokvant BCLR-XL чехол для объектива неопреновый - 1 шт.

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