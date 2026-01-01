Fotokvant BCLR-XL чехол для объектива неопреновый

Внутренние размеры:
- высота: 14.5 см
- ширина низа: 8.5 см
- ширина верха: 11.5 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Неопреновый чехол Fotokvant BCLR-XL для объектива.
Чехол используется для хранения и транспортировки объектива. Изготовлен из мягкого и эластичного материала неопрена. В верхней части чехла есть клапан с застежкой-липучкой, которая надежно фиксирует содержимое внутри чехла. Размер позволяет разместить объектив диаметром до 85 мм, длиной до 14 см. Размер - 8х15 см. Цвет - черный с красным.
Внутренние размеры:
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