YongNuo 35 F2.0 объектив для Canon

Объектив предназначен для работы с полнокадровыми камерами, но также может использоваться с камерами, с датчиками APS-C. Приравнивается к 56 мм на кроп-матрице.
Модель показывает замечательные результаты во время работы в сложных условиях освещения, поскольку имеет диафрагму f/2.0, а также обеспечивает больший контроль фокусировки для создания эффектов малой глубины резкости.
Объектив имеет фокусное расстояние 35 мм и минимальную дистанцию фокусировки всего 25 сантиметров.Светосила F2.0 объектива достигается, благодаря применению в оптической конструкции линз, изготовленных по новейшей технологии. Кроме этого, новейшая оптическая конструкция эффективно минимизирует дисторсию и поперечную цветовую аберрацию на открытой диафрагме.
Диафрагма с семью лепестками способствует хорошему качеству боке.Байонетное крепление изготовлено из металла для обеспечения точности крепления и долговечности объектива.
Характеристики:
- фокусное расстояние, мм - 35
- максимальное значение диафрагмы - f/2.0
- минимальное значение диафрагмы - f/22
- минимальное расстояние фокусировки, см - 25
- оптическая конструкция (группы/элементы) - 5/7
- лепестки диафрагмы - 7
- размер фильтра, мм - 52
- стабилизация изображения - нет
- автофокус - есть
- размеры, мм – 73х59
- вес, г - 155