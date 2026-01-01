YongNuo 35 F2.0 объектив для Canon

Описание

Объектив предназначен для работы с полнокадровыми камерами, но также может использоваться с камерами, с датчиками APS-C. Приравнивается к 56 мм на кроп-матрице.

Модель показывает замечательные результаты во время работы в сложных условиях освещения, поскольку имеет диафрагму f/2.0, а также обеспечивает больший контроль фокусировки для создания эффектов малой глубины резкости.

Объектив имеет фокусное расстояние 35 мм и минимальную дистанцию фокусировки всего 25 сантиметров.Светосила F2.0 объектива достигается, благодаря применению в оптической конструкции линз, изготовленных по новейшей технологии. Кроме этого, новейшая оптическая конструкция эффективно минимизирует дисторсию и поперечную цветовую аберрацию на открытой диафрагме.

Диафрагма с семью лепестками способствует хорошему качеству боке.Байонетное крепление изготовлено из металла для обеспечения точности крепления и долговечности объектива.

Характеристики: