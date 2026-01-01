YongNuo 100 mm F2.0 объектив для Nikon

Описание

Объектив совместим как с полнокадровыми камерами, так и сенсором формата APS-C. Имеет мотор для автофокусировки и переключатель режимов ручной и автофокусировки. Также в объекте предусмотрена механическая шкала фокусировки и маркировка, помогающая определять глубину резкости.

Оптические элементы имеют многослойное просветление для подавления бликов и переотражений.

Характеристики: