images
images
Sigma AF 70mm F/2.8 DG MACRO Art CANON объектив
Sigma AF 70mm F/2.8 DG MACRO Art CANON объектив

Sigma AF 70mm F/2.8 DG MACRO Art CANON объектив

Sigma
Артикул: DAN-1537

Макрообъектив Sigma AF 70mm F/2.8 DG MACRO Art CANON для фотокамер Canon.

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием относится к категории Art. Оптимизирован для съемок на близких расстояниях, он является истинным макрообъективом с коэффициентом увеличения 1:1 и подходит для макросъемки просто идеально. Дистанция фокусировки от 25 см. Цвет - черный.

Описание

Объектив подходит для фотокамер Canon EF-mount, однако их также можно использовать с моделями APS-C, где он обеспечивает эквивалентное фокусное расстояние 112 мм.Сложная оптическая конструкция использует два элемента FLD, два элемента SLD, один элемент с высоким показателем преломления и два асферических элемента для ограничения как хроматических так и сферических аберраций. Как и следовало ожидать разрешающая способность увеличивается при фокусировке на небольших дистанциях от 0.25 см, как следствие получение четких макроснимков с естественной передачей цветов. Покрытие Super Multi-Layer Coating также улучшает качество изображения, подавляя блики и ореолы в условиях сильного освещения. Скругленная девятилепестковая диафрагма способствует хорошему качеству боке.Привод Coreless DC используется для быстрой и точной работы автофокуса. Кроме того, обновленный алгоритм фокусировки, позволяет вручную скорректировать фокус, линзы не регулируются непосредственно кольцом фокусировки, кольцо служит для управления приводом автоматической фокусировки.В качестве материала корпуса используется термостойкий композитный материал Thermally Stable Composite (TSC), он долговечен в широком диапазоне условий использования, латунное байонетное крепление обеспечивает жесткость и надежность монтажа.Объектив адекватно работает с телеконвертерами TC-1401 и TC-2001, которые соответственно увеличивают рабочие фокусные расстояния до 98 мм и 140 мм, при этом сохраняется возможность автофокусировки. Традиционно для такой линейки объективов есть возможность производить тонкие настройки и обновление прошивки через Sigma USB Dock.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 70
  • максимальное значение диафрагмы - f/2.8
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • байонет - Canon EF
  • минимальное расстояние фокусировки, cм - 25
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 10/13
  • лепестки диафрагмы - 9
  • стабилизация изображения - нет
  • диаметр фильтра, мм - 49
  • размеры, мм - 70,8х105,8
  • вес, г - 515

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Manfrotto MK190XPRO4-3W 190 Alu 3 section Kit 3w-head штатив для фото- или видеокамеры
Арт. NVF-1446
Manfrotto MK190XPRO4-3W 190 Alu 3 section Kit 3w-head штатив для фото- или видеокамеры
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto MK190XPRO4-3W – алюминиевый четырехсекционный трипод со встроенным механизмом, который позволяет быстро продлить центральную колонну в вертикальном или горизонтальном направлении, без разборки всего штатива и демонтажа камеры.

Штатив оснащен головой MHXPRO-3W. Модель подходит для фото- и видеосъемки разных жанров.

74 990 ₽
В корзину
Tether Tools CUC2615-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 8-Pin 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC2615-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 8-Pin 4.6m Orange кабель
Арт. MTG-0173
Tether Tools CUC2615-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Mini-B 8-Pin 4.6m Orange кабель
Наличие
в наличии 4-10 шт

8-контактный кабель TetherPro USB-C - USB 2.0 Mini-B позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников.

USB-C-это новейшая технология, обеспечивающая высокие скорости передачи данных. Длина кабеля составляет 4,6 м. Цвет - оранжевый. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

4 100 ₽
В корзину

Видео

Недорогой штатив для блогера или начинающего фотографа
Недорогой штатив для блогера или начинающего фотографа
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
Audio-technica ATR3350 Бюджетный микрофон для видеоблога и не только
Audio-technica ATR3350 Бюджетный микрофон для видеоблога и не только
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.