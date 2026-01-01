Phottix 50780 HB-35 бленда для объектива Nikon AF-S DX 18-200 мм

Бленда Phottix (50780) HB-35 пододит для следующих объективов:
- Nikon AF-S 18-200/3.5-5.6 G IF-ED VR
- Nikon AF-S 18-200/3.5-5.6 G IF-ED VR II
- Nikon AF-S DX VR 18-200mm F/3.5-5.6G IF-ED
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бленда Phottix (50780) HB-35 для объектива Nikon AF-S DX 18-200 мм.
Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
Бленда Phottix (50780) HB-35 пододит для следующих объективов:
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Fotokvant CAP-55-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 55 мм.
Fotokvant LAD AI-62 - реверсивное кольцо для объектива Nikon с диаметром резьбы под фильтры - 62 мм.
Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.
Подходит для камер Nikon AI D3100 d7100 D7000 D5100 D5000 для объективов 18-55 мм и 50 мм F1.8. Материал - металл.
Fujimi FCRH52 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 52 мм.
Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.