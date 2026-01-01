images
images
images
Phottix 50780 HB-35 бленда для объектива Nikon AF-S DX 18-200 мм
Phottix 50780 HB-35 бленда для объектива Nikon AF-S DX 18-200 мм
Phottix 50780 HB-35 бленда для объектива Nikon AF-S DX 18-200 мм

Phottix 50780 HB-35 бленда для объектива Nikon AF-S DX 18-200 мм

Phottix
Артикул: DAN-3620

Бленда Phottix (50780) HB-35 для объектива Nikon AF-S DX 18-200 мм.

Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Описание

Бленда Phottix (50780) HB-35 пододит для следующих объективов:

  • Nikon AF-S 18-200/3.5-5.6 G IF-ED VR
  • Nikon AF-S 18-200/3.5-5.6 G IF-ED VR II
  • Nikon AF-S DX VR 18-200mm F/3.5-5.6G IF-ED

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant CAP-55-Canon крышка для объектива 55 мм
Fotokvant CAP-55-Canon крышка для объектива 55 мм
Арт. NVF-8856
Fotokvant CAP-55-Canon крышка для объектива 55 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 1 ч

Fotokvant CAP-55-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 55 мм.

-10 %210 ₽
180 ₽
В корзину
Fotokvant LAD AI-62 реверсивное кольцо байонет Nikon - 62 мм
Fotokvant LAD AI-62 реверсивное кольцо байонет Nikon - 62 мм
Fotokvant LAD AI-62 реверсивное кольцо байонет Nikon - 62 мм
Арт. NVF-9814
Fotokvant LAD AI-62 реверсивное кольцо байонет Nikon - 62 мм
Наличие
более 10 шт

Fotokvant LAD AI-62 - реверсивное кольцо для объектива Nikon с диаметром резьбы под фильтры - 62 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.

Подходит для камер Nikon AI D3100 d7100 D7000 D5100 D5000 для объективов 18-55 мм и 50 мм F1.8. Материал - металл.

290 ₽
В корзину
Fujimi FCRH52 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 52 мм
Fujimi FCRH52 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 52 мм
Арт. DAN-1324
Fujimi FCRH52 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 52 мм
Наличие
более 10 шт

Fujimi FCRH52 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 52 мм.

Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

370 ₽
В корзину

Видео

Дайдо Морияма – японский документалист, мастер черно-белого изображения
Дайдо Морияма – японский документалист, мастер черно-белого изображения
Роберт Ричардсон – оскароносный оператор Америки
Роберт Ричардсон – оскароносный оператор Америки
Движение камеры: стабилизатор, штатив, съемка с рук, тележка, кран, слайдер, дрон
Движение камеры: стабилизатор, штатив, съемка с рук, тележка, кран, слайдер, дрон
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна. Фотогора.
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна. Фотогора.
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.