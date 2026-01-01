images
Phottix (52506) трехступенчатая складная резиновая бленда 72 мм

Phottix (52506) трехступенчатая складная резиновая бленда 72 мм

Phottix
Артикул: DAN-3622

Трехступенчатая складная резиновая бленда Phottix (52506), диаметром - 72 мм.

Бленда для объектива диаметром 72 мм. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Описание

Phottix (52506) трехступенчатая складная резиновая бленда 72 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon CL-C47 зажим-клипса
Арт. NVF-6401
Grifon CL-C47 зажим-клипса
Наличие
в наличии 4-10 шт

Grifon CL-C47 – зажим-клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.

210 ₽
В корзину
Fotokvant LADU 52-58 повышающее кольцо для фильтров 52-58 мм
Арт. DAN-2854
Fotokvant LADU 52-58 повышающее кольцо для фильтров 52-58 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 52-58.

Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 52-58 мм.

250 ₽
В корзину
Fotokvant LADU 58-72 повышающее кольцо для фильтров 58-72 мм
Арт. DAN-2840
Fotokvant LADU 58-72 повышающее кольцо для фильтров 58-72 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 58-72.

Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 58-72 мм.

250 ₽
В корзину
DGTape UM Gaffa Tape White тейп ультраматовый белый 24 мм x 50 м
DGTape UM Gaffa Tape White тейп ультраматовый белый 24 мм x 50 м
Арт. DAN-1480
DGTape UM Gaffa Tape White тейп ультраматовый белый 24 мм x 50 м
Наличие
более 10 шт

DGTape UM Gaffa Tape White - тейп ультраматовый белый, размер 24 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - белый, ультраматовый.

1 300 ₽
В корзину
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Арт. DAN-1125
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.

Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.

310 ₽
В корзину

Видео

Выставка фото- и видеооборудования. Photo &amp; Imaging Expo в Шанхае
Выставка фото- и видеооборудования. Photo & Imaging Expo в Шанхае
Ж.-Б. Мондино – фотограф знаменитостей и живой наблюдатель умирания моды
Ж.-Б. Мондино – фотограф знаменитостей и живой наблюдатель умирания моды
6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
Сравнительный обзор софтбоксов для накамерных вспышек. Fotokvant SBF-5555 &amp; Aurora FireFly II
Сравнительный обзор софтбоксов для накамерных вспышек. Fotokvant SBF-5555 & Aurora FireFly II
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.