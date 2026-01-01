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Fujimi FCRH62 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 62 мм
Fujimi FCRH62 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 62 мм

Fujimi FCRH62 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 62 мм

Fujimi
Артикул: DAN-1327

Fujimi FCRH62 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 62 мм.

Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Описание

Бленда складная и имеет три степени раскрытия. При наименьшем раскрытии бленда обеспечивает затенение для объективов 28 мм (в формате полнокадровой) и 18 мм (с датчиком формата APS-C), без виньетирования.

При среднем раскрытии бленда затеняет объективы до 50 мм (формат полного кадра) и 35 мм (с APS-C).

В полностью раскрытом состоянии она затеняет объективы 70 мм и более (формат полного кадра), а также 55 мм (с APS-C).

Бленда прикрепляется к объективу камеры при помощи резьбового внутреннего кольца. Может использоваться с крышкой, имеющей центральную фиксацию.

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