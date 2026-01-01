Flama ET-83C бленда для объектива EF 100-400mm f4.5-5.6L IS USM

Артикул: DAN-1501

Бленда для объектива EF 100-400mm f4.5-5.6L IS USM Flama ET-83C.

Бленда совместима с объективом Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L IS USM. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.