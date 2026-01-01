images
Flama ET-83C бленда для объектива EF 100-400mm f4.5-5.6L IS USM

Flama ET-83C бленда для объектива EF 100-400mm f4.5-5.6L IS USM

Flama
Артикул: DAN-1501

Бленда для объектива EF 100-400mm f4.5-5.6L IS USM Flama ET-83C.

Бленда совместима с объективом Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L IS USM. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Описание

Flama ET-83C бленда для объектива EF 100-400mm f4.5-5.6L IS USM

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-6 %
Grifon SSA-SB4060 софтбокс 40х60 см
Арт. FTR-942
Grifon SSA-SB4060 софтбокс 40х60 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 6 ч

Grifon SSA-SB4060 – прямоугольный софтбокс. Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 0,5 кг.

-6 %990 ₽
930 ₽
В корзину
Fujimi FJSA-SH38 Softbox Handle рукоятка-держатель для софтбокса длина 38 см нагрузка 2,5 кг
Арт. NVF-6357
Fujimi FJSA-SH38 Softbox Handle рукоятка-держатель для софтбокса длина 38 см нагрузка 2,5 кг
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fujimi FJSA-SH38 Softbox Handle – рукоятка-держатель для софтбокса. Длина – 38 см, максимальная нагрузка – 2,5 кг. Идеальный инструмент, позволяющий фотографу быть максимально мобильным.

850 ₽
В корзину
YongNuo YN360II осветитель светодиодный со сменной температурой 3200-5500K
YongNuo YN360II осветитель светодиодный со сменной температурой 3200-5500K
Арт. NVF-9878
YongNuo YN360II осветитель светодиодный со сменной температурой 3200-5500K
Наличие
более 10 шт

YongNuo YN360II - осветитель светодиодный с изменяемой температурой 3200-5500K.

Осветитель оснащен 360 светодиодными лампами SMD RGB и LED светодиодами, что позволяет получить полноцветный эффект подсветки, 320 LED светодиодов и 40 светодиодных ламп SMD RGB позволяют добиться практически любого цветового оттенка.

14 450 ₽
В корзину

Видео

Дуглас Киркланд
Дуглас Киркланд
Уильям Кляйн - один из лучших уличных и фэшн-фотографов ХХ века
Уильям Кляйн - один из лучших уличных и фэшн-фотографов ХХ века
Эффект вертиго с использованием дрона
Эффект вертиго с использованием дрона
Алекс Кернс
Алекс Кернс
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.