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Canon Lens Hood ET-67 бленда для объектива

Canon Lens Hood ET-67 бленда для объектива

Canon
Артикул: NVF-7389

Canon Lens Hood ET-67 – бленда для объективов Canon. Совместима с объективом Canon EF 100 mm F/2.8 USM Macro.

Ее особенностью является внутреннее специальное черное покрытие, преломляющее свет и убирающее тем самым нежелательные блики. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Описание

Canon Lens Hood ET-67 бленда для объектива

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