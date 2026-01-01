Canon Lens Hood ET-67 бленда для объектива

Falcon Eyes SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Canon Lens Hood ET-67 – бленда для объективов Canon. Совместима с объективом Canon EF 100 mm F/2.8 USM Macro.
Ее особенностью является внутреннее специальное черное покрытие, преломляющее свет и убирающее тем самым нежелательные блики. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.
Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.
Fotokvant RCL-S2 – надежный металлический зажим-струбцина для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. Подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Минимальный диаметр отверстия – 10 мм, максимальный – 41 мм. Вес – 128 г. Максимальная нагрузка – 3 кг.
Данный зажим получил собственное прозвище - "краб", за подобие клеши и силу зажима.