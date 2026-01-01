Fujimi FJLC-F72 крышка для объективов с центральной фиксацией 72 мм.
Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.
Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJLC-F62 крышка для объективов с центральной фиксацией 62 мм.
Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.
Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.
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Fujimi FJLC-F72 крышка для объективов с центральной фиксацией 72 мм.
Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.
Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.
Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-7782 Step-Up 77-82 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 82 мм на объективах с резьбой 77 мм. Изготовлено из металла.
Fujimi FJLC-F55 крышка для объективов с центральной фиксацией 55 мм.
Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.
Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.
Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-7277 Step-Up 72-77 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 77 мм на объективах с резьбой 72 мм. Изготовлено из металла.