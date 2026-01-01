images
Fujimi FJLC-F62 крышка для объективов с центральной фиксацией 62 мм

Fujimi FJLC-F62 крышка для объективов с центральной фиксацией 62 мм

Fujimi
Артикул: MTG-0581

Fujimi FJLC-F62 крышка для объективов с центральной фиксацией 62 мм.

Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.

Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.

Описание

Fujimi FJLC-F62 крышка для объективов с центральной фиксацией 62 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fujimi FJLC-F72 крышка для объективов с центральной фиксацией 72 мм
Арт. MTG-0583
Fujimi FJLC-F72 крышка для объективов с центральной фиксацией 72 мм
Наличие
более 10 шт

Fujimi FJLC-F72 крышка для объективов с центральной фиксацией 72 мм. 

Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.

Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.

250 ₽
В корзину
Fujimi FRSU-7782 переходное повышающее кольцо Step-Up 77-82 мм
Арт. DAN-5720
Fujimi FRSU-7782 переходное повышающее кольцо Step-Up 77-82 мм
Наличие
более 10 шт

Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-7782 Step-Up 77-82 мм.

Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 82 мм на объективах с резьбой 77 мм. Изготовлено из металла.

350 ₽
В корзину
Fujimi FJLC-F55 крышка для объективов с центральной фиксацией 55 мм
Арт. MTG-0579
Fujimi FJLC-F55 крышка для объективов с центральной фиксацией 55 мм
Наличие
более 10 шт

Fujimi FJLC-F55 крышка для объективов с центральной фиксацией 55 мм.

Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.

Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.

200 ₽
В корзину
Fujimi FRSU-7277 переходное повышающее кольцо Step-Up 72-77 мм
Арт. DAN-5719
Fujimi FRSU-7277 переходное повышающее кольцо Step-Up 72-77 мм
Наличие
более 10 шт

Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-7277 Step-Up 72-77 мм.

Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 77 мм на объективах с резьбой 72 мм. Изготовлено из металла.

350 ₽
В корзину

Видео

Джек Дэвисон - создатель &quot;естественных портретов&quot;
Джек Дэвисон - создатель "естественных портретов"
Урок 5. Цикл видеоуроков про фотографию. Детали
Урок 5. Цикл видеоуроков про фотографию. Детали
Profoto B10
Profoto B10
Ирвин Пенн
Ирвин Пенн
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.