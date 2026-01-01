Fujimi FJLC-F55 крышка для объективов с центральной фиксацией 55 мм.

Арт. DAN-2382

Чехол для объектива Fotokvant BCL-S, неопреновый.

Чехол используется для хранения и транспортировки объектива. Изготовлен из мягкого и эластичного материала неопрена. В верхней части чехла есть затяжка на шнурке, которая надежно фиксирует содержимое внутри и карабин для крепления к рюкзаку, брючному ремню или разгрузке. Размер - 80х100 мм.