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Fujimi FJLC-F55 крышка для объективов с центральной фиксацией 55 мм

Fujimi FJLC-F55 крышка для объективов с центральной фиксацией 55 мм

Fujimi
Артикул: MTG-0579

Fujimi FJLC-F55 крышка для объективов с центральной фиксацией 55 мм.

Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.

Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.

Описание

Fujimi FJLC-F55 крышка для объективов с центральной фиксацией 55 мм

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