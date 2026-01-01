Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-7277 Step-Up 72-77 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 77 мм на объективах с резьбой 72 мм. Изготовлено из металла.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJLC-F55 крышка для объективов с центральной фиксацией 55 мм.
Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.
Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.
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Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-7277 Step-Up 72-77 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 77 мм на объективах с резьбой 72 мм. Изготовлено из металла.
Fotokvant CAP-62-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 62 мм.
Комплектуется
Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-7782 Step-Up 77-82 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 82 мм на объективах с резьбой 77 мм. Изготовлено из металла.
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 58-72.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 58-72 мм.
Трехступенчатая резиновая складная бленда Fujimi FCRH82 на резьбу 82 мм.
Бленда для объектива диаметром 82 мм. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
Чехол для объектива Fotokvant BCL-S, неопреновый.
Чехол используется для хранения и транспортировки объектива. Изготовлен из мягкого и эластичного материала неопрена. В верхней части чехла есть затяжка на шнурке, которая надежно фиксирует содержимое внутри и карабин для крепления к рюкзаку, брючному ремню или разгрузке. Размер - 80х100 мм.
Синхрокабель Fotokvant RAC-PC2503 PC-2,5 длина 0,3 м.
Предназначен для соединения (синхронизации) вспышки и фотоаппарата.
Fujimi FJLC-F72 крышка для объективов с центральной фиксацией 72 мм.
Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.
Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.
Fujimi FJLC-F82 крышка для объективов с центральной фиксацией 82 мм.
Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами.
Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.