Fotokvant CAP-M42 крышка задняя для объектива M42

Fotokvant CAP-82-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 82 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant CAP-M42 – крышка задняя для объектива М42.
Крышка изготовлена из пластика. Подходит ко всем объективам М42. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant CAP-82-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 82 мм.
Fotokvant CAP-49-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 49 mm.
Fotokvant CAP-N-Kit – комплект крышка задняя для объектива и байонета F камеры Nikon.
Комплект состоит из одной крышки для байонета камеры и одной крышки для задней части объектива. Они предохранят от загрязнения оптику объектива и механизм камеры во время хранения и транспортировки. Подходит для всех Nikon DSLR камер.
Falcon Eyes M42 - Canon EOS с чипом – переходное кольцо для установки объективов M42 на цифровые фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S, с подтверждением фокусировки.
Изготовлено из металла. Позволяет устанавливать объективы с резьбовым креплением М42 (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/
Fotokvant Clapper-1 - хлопушка для кино- и видеосъемки белая с русским текстом. Размер полотна с информацией - 20х30 см. Вес - 450 г. Для беспроблемного использования хлопуки, используйте только маркеры на меловой основе Fotokvant.
Незаменимый инструмент на любой съемочной площадке для синхронизации звука и видео. Хлопушка позволяет точно совместить дорожку с микрофона и кадры с камеры на этапе монтажа, а также маркировать дубли.
Fotokvant CAP-58-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 58 мм.