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Fotokvant CAP-M42 крышка задняя для объектива M42
Fotokvant CAP-M42 крышка задняя для объектива M42

Fotokvant CAP-M42 крышка задняя для объектива M42

Fotokvant
Артикул: NVF-9009

Fotokvant CAP-M42 – крышка задняя для объектива М42.

Крышка изготовлена из пластика. Подходит ко всем объективам М42. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.

В комплекте 1 штука.

Описание

Fotokvant CAP-M42 крышка задняя для объектива M42

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