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Fotokvant CAP-N1-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры Nikon N1, V1
Fotokvant CAP-N1-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры Nikon N1, V1
Fotokvant CAP-N1-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры Nikon N1, V1
Fotokvant CAP-N1-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры Nikon N1, V1

Fotokvant CAP-N1-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры Nikon N1, V1

Fotokvant
Артикул: DAN-2736

Комплект Fotokvant CAP-N1-Kit, из задней крышки для объектива и заглушки для байонета камеры Nikon №1.

Заглушка для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений. Крышка задняя для объектива предохраняет оптику от загрязнения и царапин. Крышка и заглушка изготовлены из пластика и совместимы с моделями Nikon J1, J2, J3, V1, V2...

Описание

Fotokvant CAP-N1-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры Nikon N1, V1

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