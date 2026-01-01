Fotokvant CAP-N1-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры Nikon N1, V1

Fotokvant CAP-62-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 62 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект Fotokvant CAP-N1-Kit, из задней крышки для объектива и заглушки для байонета камеры Nikon №1.
Заглушка для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений. Крышка задняя для объектива предохраняет оптику от загрязнения и царапин. Крышка и заглушка изготовлены из пластика и совместимы с моделями Nikon J1, J2, J3, V1, V2...
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Fotokvant CAP-62-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 62 мм.
Fotokvant NVF-8864 – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 52 мм.
Fotokvant SBF-2030 – софтбокс прямоугольный для накамерной вспышки.
Позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.
Размер софтбокса 20х30 см.
Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет лагуна.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.
Godox MS300V вспышка студийная. Легкий и компактный моноблок-источник импульсного света мощностью 300 Дж и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Основные характеристики - ведущее число 58, длительностью импульса 1/2000–1/800 секунды, время перезарядки до 1.3 секунды. Модель использует светодиодную лампу пилотного света 10 Вт с регулировкой яркости. Используется байонет Bowens.
Черный штатив QZSD Q510 с шаровой головой для тяжелых камер, для фотоаппартов. Оснащен шаровой головой со съемной площадкой.
Максимальная высота - 160 см, в сложенном состоянии 53 см. Максимальная нагрузка - до 8 кг. Рекомендуется для спортивной, репортажной фотосъемки, а также в качестве универсального штатив для фотографа. Вес - 1,3 кг.