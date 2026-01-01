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Fujimi FEC-DK-25 наглазник для Nikon D3200, D3300, D5200, D5300 и D5500 SLR Digital Cameras
Fujimi FEC-DK-25 наглазник для Nikon D3200, D3300, D5200, D5300 и D5500 SLR Digital Cameras

Fujimi FEC-DK-25 наглазник для Nikon D3200, D3300, D5200, D5300 и D5500 SLR Digital Cameras

Fujimi
Артикул: DAN-5699

Наглазник Fujimi FEC-DK-25 для цифровых камер D3200, D3300, D5200, D5300 и D5500.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

Описание

Fujimi FEC-DK-25 наглазник для Nikon D3200, D3300, D5200, D5300 и D5500 SLR Digital Cameras

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