Fujimi FEC-DK-25 наглазник для Nikon D3200, D3300, D5200, D5300 и D5500 SLR Digital Cameras

Fotokvant CAP-67-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 67 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Наглазник Fujimi FEC-DK-25 для цифровых камер D3200, D3300, D5200, D5300 и D5500.
Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.
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Fotokvant CAP-67-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 67 мм.
Fotokvant CAP-62-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 62 мм.
Комплект Fotokvant CAP-N1-Kit, из задней крышки для объектива и заглушки для байонета камеры Nikon №1.
Заглушка для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений. Крышка задняя для объектива предохраняет оптику от загрязнения и царапин. Крышка и заглушка изготовлены из пластика и совместимы с моделями Nikon J1, J2, J3, V1, V2...