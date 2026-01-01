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Flama Body Cap JC-H крышка на камеру Canon

Flama Body Cap JC-H крышка на камеру Canon

Flama
Артикул: NVF-7469

Flama Body Cap JC-H – заглушка для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений. Использование данного аксессуара позволит значительно сократить риск повреждения и загрязнения внутренней части корпуса камеры, существенно продлить срок службы и сохранить качество работы профессионального оборудования.

Совместима со всеми моделями фотокамер Canon.

Описание

Flama Body Cap JC-H крышка на камеру Canon

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