Flama Body Cap JC-H крышка на камеру Canon

Fotokvant CAP-77х05 – крышка с насадками для создания фигурного боке.
Комплект состоит из 5 масок для объектива диаметром 77 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Flama Body Cap JC-H – заглушка для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений. Использование данного аксессуара позволит значительно сократить риск повреждения и загрязнения внутренней части корпуса камеры, существенно продлить срок службы и сохранить качество работы профессионального оборудования.
Совместима со всеми моделями фотокамер Canon.
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Fotokvant CAP-77х05 – крышка с насадками для создания фигурного боке.
Комплект состоит из 5 масок для объектива диаметром 77 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.
Fotokvant CAP-C-Kit – комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon.
Комплект состоит из одной крышки для байонета камеры и одной крышки для задней части объектива. Они предохранят от загрязнения оптику объектива и механизм камеры во время хранения и транспортировки. Подходит для всех Canon EOS DSLR камер.
Fotokvant TM-01 – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.
Легкий штатив с универсальным держатель для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой до крепления - 18 см. Вес – 67 гр. Максимальная нагрузка – 300 гр. Цвет – красный.
Fotokvant CAP-77-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 77 мм.
Fotokvant CAP-72-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 72 мм.