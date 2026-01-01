Fujimi FJAR-EOSFX адаптер EOS на камеры с байонетом FUJI X

Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность.
Внимание! Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер Fujimi FJAR-EOSFX для объектива EOS на камеры с байонетом FUJI X.
Переходное кольцо предназначено для установки объективов с резьбовым креплением EOS, на фотокамеры с байонетом FUJI X. Переходник изготовлен из алюминия.
Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность.
Внимание! Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.
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Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.
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