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Fujimi FJAR-EOSFX адаптер EOS на камеры с байонетом FUJI X

Fujimi FJAR-EOSFX адаптер EOS на камеры с байонетом FUJI X

Fujimi
Артикул: DAN-5712

Адаптер Fujimi FJAR-EOSFX для объектива EOS на камеры с байонетом FUJI X.

Переходное кольцо предназначено для установки объективов с резьбовым креплением EOS, на фотокамеры с байонетом FUJI X. Переходник изготовлен из алюминия.

Описание

Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность.

Внимание! Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.

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