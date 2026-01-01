Fujimi FJAR-42NF переходник для объектива M42-Nikon, для Nikon

Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность.
Внимание! Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходник Fujimi FJAR-42NF для объектива M42-Nikon.
Переходное кольцо предназначено для установки объективов с резьбовым креплением M-42, на цифровые зеркальные фотокамеры Nikon. Переходник изготовлен из алюминия.
Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность.
Внимание! Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant LADR 52-52 - реверсивное кольцо для макросъемки на объективы диаметрами 52 и 52 мм.
Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к объективу, установленному на камеру стандартно. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Внимание! Если объектив, который был установлен стандартно, имеет фокусное расстояние 50 мм, то прикрепляемый к нему объектив должен иметь фокусное расстояние не менее 120 мм. Материал кольца - металл.
Профессиональный штатив QZSD Q620 с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг.
Универсальный штатив с 3D-головой. Подходит для камер, вес которых не превышает 20 кг. Максимальная высота - 177 см. Минимальная высота - 62 см. Материал - алюминий. Комплектуется 3D панорамной головой с быстроразъемной пластиной и безопасным замком.
Fotokvant LAD AI-55 - реверсивное кольцо для объектива Nikon с диаметром резьбы под фильтры - 55 мм.
Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.
Подходит для камер Nikon AI D3100 d7100 D7000 D5100 D5000 для объективов 18-55 мм и 50 мм F1.8. Материал - металл.