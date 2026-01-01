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Fujimi FJAR-42NF переходник для объектива M42-Nikon, для Nikon
Fujimi FJAR-42NF переходник для объектива M42-Nikon, для Nikon

Fujimi FJAR-42NF переходник для объектива M42-Nikon, для Nikon

Fujimi
Артикул: DAN-5703

Переходник Fujimi FJAR-42NF для объектива M42-Nikon.

Переходное кольцо предназначено для установки объективов с резьбовым креплением M-42, на цифровые зеркальные фотокамеры Nikon. Переходник изготовлен из алюминия.

Описание

Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность.

Внимание! Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.

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Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к объективу, установленному на камеру стандартно. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Внимание! Если объектив, который был установлен стандартно, имеет фокусное расстояние 50 мм, то прикрепляемый к нему объектив должен иметь фокусное расстояние не менее 120 мм. Материал кольца - металл.


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более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 23 ч

Fotokvant LAD AI-55 - реверсивное кольцо для объектива Nikon с диаметром резьбы под фильтры - 55 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.

Подходит для камер Nikon AI D3100 d7100 D7000 D5100 D5000 для объективов 18-55 мм и 50 мм F1.8. Материал - металл.

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