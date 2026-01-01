Falcon Eyes переходное кольцо T2 на Canon EOS.

Описание

Переходное металлическое кольцо дает возможность присоединить фотокамеры Canon EOS к телескопу для астрофотографии или к микроскопу при микрофотографии. Кольцо крепится непосредственно на окулярный узел телескопа или с помощью Т-адаптера что зависит от модели телескопа.

Адаптер состоит из двух колец, на внутреннем нарезана резьба М42×0,75, наружное кольцо c байонетом Canon EF/EF-S. Адаптер не имеет электронных контактов, поэтому подтверждение фокусировки отсутствует. Работает в режимах М или Av.

Характеристики: