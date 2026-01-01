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Falcon Eyes переходное кольцо T2 на Canon EOS
Falcon Eyes переходное кольцо T2 на Canon EOS
Falcon Eyes переходное кольцо T2 на Canon EOS
Falcon Eyes переходное кольцо T2 на Canon EOS

Falcon Eyes переходное кольцо T2 на Canon EOS

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6488

Falcon Eyes переходное кольцо T2 на Canon EOS.

Предназначено для крепления телескопов и микроскопов с креплением T и T2 на цифровые зеркальные фотокамеры Canon EOS. Вес - 100 грамм.

Описание

Переходное металлическое кольцо дает возможность присоединить фотокамеры Canon EOS к телескопу для астрофотографии или к микроскопу при микрофотографии. Кольцо крепится непосредственно на окулярный узел телескопа или с помощью Т-адаптера что зависит от модели телескопа.

Адаптер состоит из двух колец, на внутреннем нарезана резьба М42×0,75, наружное кольцо c байонетом Canon EF/EF-S. Адаптер не имеет электронных контактов, поэтому подтверждение фокусировки отсутствует. Работает в режимах М или Av. 

Характеристики:

  • совместимость – для адаптера (телескопа, микроскопа) Т/T2 (резьбовое соединение М42×0,75)
  • электронные контакты – нет
  • подтверждение фокусировки – нет
  • материал – алюминий

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