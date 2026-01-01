Falcon Eyes переходное кольцо Pentax K на OM4/3

Описание

Переходное кольцо Pentax K на OM4/3 позволяет устанавливать объективы с байонетом Pentax K (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты с байонетом Olympus 4/3 (рабочий отрезок 38,67 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность. Эта модель не имеет электронных контактов, по этому подтверждение фокусировки отсутствует. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы используются только с максимально открытой диафрагмой.

Внимание: некоторые объективы c байонетом К имеют более длинный поводок диафрагмы, который может задевать контактную группу камеры с байонетом Olympus 4/3

Характеристики: