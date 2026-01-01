Falcon Eyes переходное кольцо Pentax 645 на Canon EOS

Описание

Переходное кольцо Pentax 645 на Canon EOS позволяет устанавливать объективы с байонетом Pentax 645 (рабочий отрезок 70,87 мм) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность. Эта модель не имеет электронных контактов, по этому подтверждение фокусировки отсутствует. Работает в режимах М или Av, камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы используются только с максимально открытой диафрагмой.

Характеристики: