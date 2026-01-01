images
images
Falcon Eyes переходное кольцо Nikon на Canon EOS
Falcon Eyes переходное кольцо Nikon на Canon EOS

Falcon Eyes переходное кольцо Nikon на Canon EOS

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6479

Falcon Eyes переходное кольцо Nikon на Canon EOS – предназначено для крепления объективов с байонетом Nikon F на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S. 

Описание

Переходное кольцо Nikon F на Canon EOS, позволяет устанавливать объективы с байонетом Nikon F (рабочий отрезок 46,5) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность. Конструкция с усовершенствованным замком блокировки обеспечивает комфортное и безопасное использование. Данная модель не имеет электронных контактов, по этому подтверждение фокусировки отсутствует. Работает с режимами М или Av, камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы могут быть применены только с максимально открытой диафрагмой.

Характеристики:

  • совместимость – для установки объективов с байонетом Nikon F на фотоаппараты Canon EOS
  • фокусировка на бесконечность – да
  • подтверждение фокусировки – нет
  • материал – металл

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant CAP-C-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon
Fotokvant CAP-C-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon
Fotokvant CAP-C-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon
Арт. NVF-9010
Fotokvant CAP-C-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CAP-C-Kit – комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon.

Комплект состоит из одной крышки для байонета камеры и одной крышки для задней части объектива. Они предохранят от загрязнения оптику объектива и механизм камеры во время хранения и транспортировки. Подходит для всех Canon EOS DSLR камер.

460 ₽
В корзину
Grifon R-1117 SW отражатель серебро/белый 110x168 см
Арт. NVF-7160
Grifon R-1117 SW отражатель серебро/белый 110x168 см
Наличие
более 10 шт

Grifon R-1117 SW – двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет поверхности серебро/белый. Размер, см – 110x168. 

1 760 ₽
В корзину

Видео

Стив МакКарри - легендарный американский фотожурналист и автор &quot;афганской девочки&quot;
Стив МакКарри - легендарный американский фотожурналист и автор "афганской девочки"
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Урок 1 из цикла видеоуроков про фотографию. Азбука фотографии. Ведет Ю.Храмов
Урок 1 из цикла видеоуроков про фотографию. Азбука фотографии. Ведет Ю.Храмов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.