Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Nikon с линзой

Описание

Переходное кольцо M42 на Nikon с линзой, позволяет устанавливать объективы с резьбой М42 (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты с байонетом Nikon F (рабочий отрезок 46,5 мм). Рабочий отрезок камеры Nikon больше чем рабочий отрезок объективов с резьбовым креплением М42, установленная линза компенсирует разницу рабочих отрезков и дает возможность фокусировки на бесконечность. Эта модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Работает с режимами М или Av, камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.