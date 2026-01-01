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Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Nikon с линзой
Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Nikon с линзой
Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Nikon с линзой

Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Nikon с линзой

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6474

Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Nikon с линзой – предназначено для крепления объективов с резьбой М42 на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Nikon F, с линзой компенсирующей рабочий отрезок.

Описание

Переходное кольцо M42 на Nikon с линзой, позволяет устанавливать объективы с резьбой М42 (рабочий отрезок 45,5 мм) на фотоаппараты с байонетом Nikon F (рабочий отрезок 46,5 мм). Рабочий отрезок камеры Nikon больше чем рабочий отрезок объективов с резьбовым креплением М42, установленная линза компенсирует разницу рабочих отрезков и дает возможность фокусировки на бесконечность. Эта модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Работает с режимами М или Av, камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.

Характеристики:

  • совместимость – для установки объективов с резьбой М42 на фотоаппараты с байонетом Nikon F
  • фокусировка на бесконечность – да
  • подтверждение фокусировки – нет
  • материал – металл

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