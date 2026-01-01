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Falcon Eyes кольцо переходное T2 на Nikon
Falcon Eyes кольцо переходное T2 на Nikon

Falcon Eyes кольцо переходное T2 на Nikon

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8924

Falcon Eyes T2 – Nikon – переходное кольцо для установки телескопов/микроскопов с креплением T/T2 на цифровые зеркальные фотоаппараты Nikon.

Изготовлено из металла. Позволяет присоединить фотоаппараты Nikon к телескопу для астрофотографии или к микроскопу при микрофотографии. Кольцо устанавливается непосредственно на окулярный узел телескопа или с помощью Т-адаптера (в зависимости от модели телескопа).

Адаптер состоит из двух колец, внутреннее имеет резьбу М42x0,75; наружное кольцо c байонетом Nikon F. Адаптер не имеет электронных контактов, подтверждение фокусировки отсутствует. Работает в режимах М или Av.

Описание

Характеристики:

  • для камеры системы – Nikon
  • для адаптера (телескопа, микроскопа) – Т/T2 (резьбовое соединение М42x0,75)
  • электронные контакты – нет
  • цвет – черный
  • материал – алюминий

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Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.

Подходит для камер Nikon AI D3100 d7100 D7000 D5100 D5000 для объективов 18-55 мм и 50 мм F1.8. Материал - металл.

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