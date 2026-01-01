Falcon Eyes кольцо переходное T2 на Nikon

Характеристики:
- для камеры системы – Nikon
- для адаптера (телескопа, микроскопа) – Т/T2 (резьбовое соединение М42x0,75)
- электронные контакты – нет
- цвет – черный
- материал – алюминий
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes T2 – Nikon – переходное кольцо для установки телескопов/микроскопов с креплением T/T2 на цифровые зеркальные фотоаппараты Nikon.
Изготовлено из металла. Позволяет присоединить фотоаппараты Nikon к телескопу для астрофотографии или к микроскопу при микрофотографии. Кольцо устанавливается непосредственно на окулярный узел телескопа или с помощью Т-адаптера (в зависимости от модели телескопа).
Адаптер состоит из двух колец, внутреннее имеет резьбу М42x0,75; наружное кольцо c байонетом Nikon F. Адаптер не имеет электронных контактов, подтверждение фокусировки отсутствует. Работает в режимах М или Av.
Характеристики:
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