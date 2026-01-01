Falcon Eyes кольцо переходное Minolta MD/MC на Sony Nex

Описание

Переходное кольцо Minolta MD/MC на Sony Nex позволяет устанавливать объективы с байонетом Minolta SR (MD, MC - рабочий отрезок 43,5 мм) на фотоаппараты Sony NEX с байонетом E (рабочий отрезок 18 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность.

Данная модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Работает с режимами М или Av (камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму). Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.