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Falcon Eyes кольцо переходное Minolta MD/MC на Sony Nex
Falcon Eyes кольцо переходное Minolta MD/MC на Sony Nex

Falcon Eyes кольцо переходное Minolta MD/MC на Sony Nex

Falcon Eyes
Артикул: DAN-1260

Falcon Eyes кольцо переходное - переходник с Minolta MD/MC на Sony Nex.

Предназначено установки объективов с байонетом Minolta SR (MD, MC) на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом E (Sony NEX).

Изготовлено из анодированного алюминия и латуни.

Описание

Переходное кольцо Minolta MD/MC на Sony Nex позволяет устанавливать объективы с байонетом Minolta SR (MD, MC - рабочий отрезок 43,5 мм) на фотоаппараты Sony NEX с байонетом E (рабочий отрезок 18 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность.

Данная модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Работает с режимами М или Av (камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму). Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.

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