Fotokvant LFP-28 Kit набор фильтров с креплением серии P

В комплекте 17 фильтров:
1. Fotokvant LFP-GCF PINK фильтр серии P розовый градиент
2. Fotokvant LFP-GCF RED фильтр серии P красный градиент
3. Fotokvant LFP-GCF BLUE фильтр серии P синий градиент
4. Fotokvant LFP-GCF BROWN фильтр серии P коричневый градиент
5. Fotokvant LFP-GCF GREEN фильтр серии P зеленый градиент
6. Fotokvant LFP-GCF GREY фильтр серии P серый градиент
7. Fotokvant LFP-GCF ORANGE фильтр серии P оранжевый градиент
8. Fotokvant LFP-ND8 нейтрально-серый фильтр серии P понижение 3 стопа - 2 штуки
9. Fotokvant LFP-ND4 нейтрально-серый фильтр серии P понижение 2 стопа
10. Fotokvant LFP-ND2 нейтрально-серый фильтр серии P понижение на 1 стоп
11. Fotokvant LFP-GND8 нейтрально-серый градиентный фильтр серии P
12. Fotokvant LFP-GND2 нейтрально-серый градиентный фильтр серии P
13. Fotokvant LFP-GND4 нейтрально-серый градиентный фильтр серии P
14. Fotokvant LFP-CF ORANGE фильтр серии P оранжевый
15. Fotokvant LFP-GCF YELLOW фильтр серии P желтый градиент
16. Fotokvant LFP-GCF PURPLE фильтр серии P фиолетовый градиент
Диаметры адаптеров для серии P: 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72 мм, 77 мм, 82 мм.