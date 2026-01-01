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Fotokvant LFP-28 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-28 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-28 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-28 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-28 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-28 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-28 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-28 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-28 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-28 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-28 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-28 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-28 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-28 Kit набор фильтров с креплением серии P
Fotokvant LFP-28 Kit набор фильтров с креплением серии P

Fotokvant LFP-28 Kit набор фильтров с креплением серии P

Fotokvant
Артикул: DAN-4051

Набор фильтров Fotokvant LFP-28 Kit с креплением серии P.

Комплект квадратных фильтров с креплением и переходниками серии Р. Комплектуется в сумку с 6 карманами, включает держатель для трех фильтров серии P, а также набор адаптеров для серии P на объективы диаметром 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72 мм, 77 мм, 82 мм.

Описание

В комплекте 17 фильтров:
1. Fotokvant LFP-GCF PINK фильтр серии P розовый градиент
2. Fotokvant LFP-GCF RED фильтр серии P красный градиент
3. Fotokvant LFP-GCF BLUE фильтр серии P синий градиент
4. Fotokvant LFP-GCF BROWN фильтр серии P коричневый градиент
5. Fotokvant LFP-GCF GREEN фильтр серии P зеленый градиент
6. Fotokvant LFP-GCF GREY фильтр серии P серый градиент
7. Fotokvant LFP-GCF ORANGE фильтр серии P оранжевый градиент
8. Fotokvant LFP-ND8 нейтрально-серый фильтр серии P понижение 3 стопа - 2 штуки
9. Fotokvant LFP-ND4 нейтрально-серый фильтр серии P понижение 2 стопа
10. Fotokvant LFP-ND2 нейтрально-серый фильтр серии P понижение на 1 стоп
11. Fotokvant LFP-GND8 нейтрально-серый градиентный фильтр серии P
12. Fotokvant LFP-GND2 нейтрально-серый градиентный фильтр серии P
13. Fotokvant LFP-GND4 нейтрально-серый градиентный фильтр серии P
14. Fotokvant LFP-CF ORANGE фильтр серии P оранжевый
15. Fotokvant LFP-GCF YELLOW фильтр серии P желтый градиент
16. Fotokvant LFP-GCF PURPLE фильтр серии P фиолетовый градиент

Диаметры адаптеров для серии P: 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72 мм, 77 мм, 82 мм.

Комплектация

  • Фильтры - 17 шт.
  • Fotokvant LFP-H3 держатель для 3 фильтров серии P - 1 шт.
  • Fotokvant LFP-A адаптеры набор для серии P на объективы от 49 мм до 82 мм.
  • Бленда - 1 шт.

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