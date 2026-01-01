Fotokvant LFP-28 Kit набор фильтров с креплением серии P

Арт. DAN-4105

Нейтрально-серый градиентный фильтр Fotokvant LFP-GND16 серии P.

Предназначен для затемнения части снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой, понижает уровень света на пять f-стопов. Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами, а благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами.