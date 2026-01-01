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Tenba (637-759) Axis v2 Tactical Backpack 32 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-759) Axis v2 Tactical Backpack 32 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-759) Axis v2 Tactical Backpack 32 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-759) Axis v2 Tactical Backpack 32 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-759) Axis v2 Tactical Backpack 32 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-759) Axis v2 Tactical Backpack 32 MultiCam Black рюкзак для фототехники

Tenba (637-759) Axis v2 Tactical Backpack 32 MultiCam Black рюкзак для фототехники

Tenba
Артикул: DAN-9798

Tenba Axis v2 Tactical Backpack 32 MultiCam Black - рюкзак для фототехники, вмещающий 1-2 беззеркальных, зеркальных или кинокамер с 7-9 объективами до 400 мм, ноутбука до 17 дюймов и штатива. Также подходит DJI Mavic 3 и других аналогичных по размеру дронов и личных вещей.  Внешние размеры – 57х24х37 см. Внутренние размеры – 51х34х17 см. Вес -2,5 кг.

Описание

Особенности:
•    Высокая степень защиты оборудования
•    Три варианта доступа к оборудованию
•    Стропы MOLLE для внешнего обвеса
•    Крепление штатива в центральной части
•    Боковой карман для штатива или монопода
•    Карман-органайзер для личных вещей
•    Карман для ноутбука
•    Уплотненный трехмерный сетчатый каркас на плечевых ремнях, задней панели и поясном ремне
•    Плечевые ремни Pivot-Fit
•    Воздухопроницаемый каркас Airflow
•    Трехмерная сетка Airmesh
•    Два нагрудных ремня
•    Съемный поясной ремень
•    Использование поясного ремня отдельно в качестве разгрузочного
•    Стабилизирующие стропы
•    Карман для Bluetooth-трекера
•    Безопасность в темное время
•    Полиэстер 600D с PU покрытием и пропиткой DWR
•    Молнии YKK
•    Дополнительная прошивка в точках крепления
•    Регулируемый ремень для установки на чемодан на колесах
•    Двусторонний чехол от дождя и солнца

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