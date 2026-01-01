Tenba (637-759) Axis v2 Tactical Backpack 32 MultiCam Black рюкзак для фототехники

Особенности:
• Высокая степень защиты оборудования
• Три варианта доступа к оборудованию
• Стропы MOLLE для внешнего обвеса
• Крепление штатива в центральной части
• Боковой карман для штатива или монопода
• Карман-органайзер для личных вещей
• Карман для ноутбука
• Уплотненный трехмерный сетчатый каркас на плечевых ремнях, задней панели и поясном ремне
• Плечевые ремни Pivot-Fit
• Воздухопроницаемый каркас Airflow
• Трехмерная сетка Airmesh
• Два нагрудных ремня
• Съемный поясной ремень
• Использование поясного ремня отдельно в качестве разгрузочного
• Стабилизирующие стропы
• Карман для Bluetooth-трекера
• Безопасность в темное время
• Полиэстер 600D с PU покрытием и пропиткой DWR
• Молнии YKK
• Дополнительная прошивка в точках крепления
• Регулируемый ремень для установки на чемодан на колесах
• Двусторонний чехол от дождя и солнца
DGTape Gaffa Tape UM Silver - тейп ультраматовый серебро-серый, размер 48 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - серебро-серый, ультраматовый.