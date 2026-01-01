Tenba (637-759) Axis v2 Tactical Backpack 32 MultiCam Black рюкзак для фототехники

Описание

Особенности:

• Высокая степень защиты оборудования

• Три варианта доступа к оборудованию

• Стропы MOLLE для внешнего обвеса

• Крепление штатива в центральной части

• Боковой карман для штатива или монопода

• Карман-органайзер для личных вещей

• Карман для ноутбука

• Уплотненный трехмерный сетчатый каркас на плечевых ремнях, задней панели и поясном ремне

• Плечевые ремни Pivot-Fit

• Воздухопроницаемый каркас Airflow

• Трехмерная сетка Airmesh

• Два нагрудных ремня

• Съемный поясной ремень

• Использование поясного ремня отдельно в качестве разгрузочного

• Стабилизирующие стропы

• Карман для Bluetooth-трекера

• Безопасность в темное время

• Полиэстер 600D с PU покрытием и пропиткой DWR

• Молнии YKK

• Дополнительная прошивка в точках крепления

• Регулируемый ремень для установки на чемодан на колесах

• Двусторонний чехол от дождя и солнца

