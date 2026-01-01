RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 37 мм

Фильтр применяют, если съемке мешает большое количество света. Он дает большее время для экспозиции и широкого раскрытия диафрагмы. Чаще всего используется для эффектной съемки городов и объектов архитектуры. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.
Объектив Kenko REAL PRO CINEMA 4K TELE 2X для смартфонов, с креплением PRO CLIP.
Конверсионный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который может поддерживать видео и фотосъемку смартфона с двухкратным телеувеличением.