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Phottix 40202 Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV УФ-фильтр с нанопокрытием 55 мм
Phottix 40202 Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV УФ-фильтр с нанопокрытием 55 мм
Phottix 40202 Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV УФ-фильтр с нанопокрытием 55 мм

Phottix 40202 Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV УФ-фильтр с нанопокрытием 55 мм

Phottix
Артикул: NVF-5238

Phottix Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV защитный ультрафиолетовый фильтр с восьмислойным нанокристаллическим покрытием в ультратонкой оправе.

Устойчивый к царапинам и влаге фильтр надежно защищает оптику от нежелательных царапин и повреждений. Диаметр, мм – 55.

Описание

Phottix 40202 Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV УФ-фильтр с нанопокрытием 55 мм

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