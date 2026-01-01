Phottix 40202 Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV УФ-фильтр с нанопокрытием 55 мм

Осветитель светодиодный YongNuo YN116.
Мощный и компактный осветитель для фото- и видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 116 светодиодов с цветовой температурой 3200 - 5500 K.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix Super Pro-Grade HR Ultra Slim 1 мм UV защитный ультрафиолетовый фильтр с восьмислойным нанокристаллическим покрытием в ультратонкой оправе.
Устойчивый к царапинам и влаге фильтр надежно защищает оптику от нежелательных царапин и повреждений. Диаметр, мм – 55.
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Осветитель светодиодный YongNuo YN116.
Мощный и компактный осветитель для фото- и видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 116 светодиодов с цветовой температурой 3200 - 5500 K.
Phottix Pro-Grade PMC Ultra Slim 1 мм UV – ультратонкий ультрафиолетовый светофильтр с многослойным покрытием. С его помощью можно уменьшить блики на металле и стекле, а также воде и других полированных поверхностях с высокими отражающими свойствами. Диаметр, мм – 55.