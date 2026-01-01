Phottix Pro-Grade PM-C Ultra Slim 1 мм UV (40316) УФ-фильтр с многослойным покрытием 72 мм

Арт. OLE-0691

Kupo DOUBLE Convi Clamp-Black W/KCP-7SDL Saddle – состоит из соединенных между собой суперклампа и двойного гексагонального стержня. Эти две струбцины могут использоваться для соединения вместе разнообразных материалов. Модель представляет собой легкую конструкцию из сплава нержавеющей стали с болтами. Рассчитана на нагрузку не более 20 кг.