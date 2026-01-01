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Phottix Pro-Grade PM-C Ultra Slim 1 мм UV (40316) УФ-фильтр с многослойным покрытием 72 мм

Phottix Pro-Grade PM-C Ultra Slim 1 мм UV (40316) УФ-фильтр с многослойным покрытием 72 мм

Phottix
Артикул: NVF-5235

Phottix Pro-Grade PMC Ultra Slim 1 мм UV – ультратонкий поляризационный светофильтр с многослойным покрытием.

С его помощью можно уменьшить блики на металле и стекле, а также воде и других полированных поверхностях с высокими отражающими свойствами. Диаметр, мм – 72.

Описание

Phottix Pro-Grade PM-C Ultra Slim 1 мм UV (40316) УФ-фильтр с многослойным покрытием 72 мм

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