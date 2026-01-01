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Marumi WPC UV 77 мм ультрафиолетовый фильтр
Marumi WPC UV 77 мм ультрафиолетовый фильтр

Marumi WPC UV 77 мм ультрафиолетовый фильтр

Marumi
Артикул: NVF-7574

Marumi WPC UV 77 мм – ультрафиолетовый фильтр для защиты оптики от загрязнения и повреждений, а также устранение ультрафиолетовых лучей. Имеет влагозащитное просветленное покрытие, более прочное в сравнении с "обычным" многослойным просветлением, благодаря которому капли воды не задерживаются на поверхности фильтра и стекают. Диаметр, мм – 77.

Описание

Marumi WPC UV 77 мм ультрафиолетовый фильтр

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