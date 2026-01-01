Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Marumi WPC UV 77 мм – ультрафиолетовый фильтр для защиты оптики от загрязнения и повреждений, а также устранение ультрафиолетовых лучей. Имеет влагозащитное просветленное покрытие, более прочное в сравнении с "обычным" многослойным просветлением, благодаря которому капли воды не задерживаются на поверхности фильтра и стекают. Диаметр, мм – 77.
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Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
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