Артикул: NVF-7574

Marumi WPC UV 77 мм – ультрафиолетовый фильтр для защиты оптики от загрязнения и повреждений, а также устранение ультрафиолетовых лучей. Имеет влагозащитное просветленное покрытие, более прочное в сравнении с "обычным" многослойным просветлением, благодаря которому капли воды не задерживаются на поверхности фильтра и стекают. Диаметр, мм – 77.