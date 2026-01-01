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Falcon Eyes UV 62 mm ультрафиолетовый фильтр
Falcon Eyes UV 62 mm ультрафиолетовый фильтр
Falcon Eyes UV 62 mm ультрафиолетовый фильтр
Falcon Eyes UV 62 mm ультрафиолетовый фильтр

Falcon Eyes UV 62 mm ультрафиолетовый фильтр

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5445

Ультрафиолетовый фильтр Falcon Eyes UV 62 мм.

Фильтр для объектива диаметром 62 мм. Оправа - алюминий. Фильтр снижает воздействие ультрафиолетовой части спектра и защищает переднюю линзу от повреждений. В передней части фильтра предусмотрена внутренняя резьба с шагом 0,75 мм для крепления других светофильтров, объективной крышки или резьбовой бленды.

Описание

Характеристики:

  • диаметр - 62 мм
  • материал оправы - алюминий
  • материал светофильтра - стекло
  • просветление - однослойное с каждой стороны
  • тип оправы - стандартная, с резьбой

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