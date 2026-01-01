Falcon Eyes UV 62 mm ультрафиолетовый фильтр

Характеристики:
- диаметр - 62 мм
- материал оправы - алюминий
- материал светофильтра - стекло
- просветление - однослойное с каждой стороны
- тип оправы - стандартная, с резьбой
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ультрафиолетовый фильтр Falcon Eyes UV 62 мм.
Фильтр для объектива диаметром 62 мм. Оправа - алюминий. Фильтр снижает воздействие ультрафиолетовой части спектра и защищает переднюю линзу от повреждений. В передней части фильтра предусмотрена внутренняя резьба с шагом 0,75 мм для крепления других светофильтров, объективной крышки или резьбовой бленды.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Хрустальная призма150х30 см Fotokvant PRP-003 для спецэффектов. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии, изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 150х30 мм. Вес нетто - 165 гр.
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 62-77.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 62-77 мм.
Компактный штатив с несменной 3D-головой Falcon Eyes EasyPod 135.
Легкий трехсекционный штатив изготовленный из алюминия и пластика с максимальной нагрузкой до 2 кг.
Fotokvant RCI-Sony - беспроводный пульт-адаптер дистанционного управления для камер Sony.
Классический электронный тросик, пускатель затвора.
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 67-77.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 67-77 мм.