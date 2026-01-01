images
images
Falcon Eyes UHDSlim UV 67 mm MC ультрафиолетовый фильтр
Falcon Eyes UHDSlim UV 67 mm MC ультрафиолетовый фильтр

Falcon Eyes UHDSlim UV 67 mm MC ультрафиолетовый фильтр

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5437

Ультрафиолетовый фильтр Falcon Eyes UHDSlim UV 67 мм MC.

Ультрафиолетовый фильтр с мультипросветлением для объектива диаметром 67 мм. Эффективно отсекает ультрафиолетовую часть спектра. Также предназначен для предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из стекла Schott-B270 наивысшего качества и имеет алюминиевую оправу.

Описание

Фильтр предназначен для снижения воздействия ультрафиолетовой части спектра на фотоэлемент, которое может вызвать появление синих оттенков и снижение контрастности изображения. Он также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.

Фильтр имеет многослойное просветляющее покрытие (по 5 с каждой стороны). Оно обеспечивает равномерное светопропускание во всем видимом диапазоне света, среднее значение светопропускания данного фильтра - 99,5%.

Тонкая оправа позволяет использовать фильтр с короткофокусными (широкоугольными) объективами. Фильтр подходит для постоянного использования, в его передней части присутствует внутренняя резьба с шагом 0,75 мм для крепления других светофильтров, крышки объектива или резьбовой бленды.

Характеристики:

  • диаметр - 67 мм
  • материал оправы - алюминий
  • материал светофильтра - стекло Schott-B270
  • резьба для крепления дополнительных фильтров - есть
  • толщина оправы без резьбы - 3,5 мм
  • просветление - многослойное (5+5)
  • тип оправы - фиксированный, шаг резьбы 0,75

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fujimi FJLP-108 карандаш для чистки оптики
Арт. SEV-016
Fujimi FJLP-108 карандаш для чистки оптики
Наличие
более 10 шт

Fujimi FJLP-108 - это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.

350 ₽
В корзину
-23 %
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Арт. FTR-293
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 18 ч

Fotokvant RLH-1 – патрон E27 с креплением на стандартную студийную стойку или другой крепеж с адаптером. Патрон с отверстием для установки фотографического зонта. Чаще всего используется совместно с патронными вспышками E27. Длина кабеля (с вилкой) 169 см.

-23.44 %640 ₽
490 ₽
В корзину
Fujimi FBEW-73B бленда для Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM, EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS &amp; STM Lense
Арт. DAN-5670
Fujimi FBEW-73B бленда для Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM, EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS & STM Lense
Наличие
более 10 шт

Бленда Fujimi FBEW-73B для объективов Canon EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM и EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS & STM Lense.

Лепестковая бленда обеспечивает механическую защиту передней линзы объектива и устраняет паразитные боковые засветки в кадре, повышая качество изображения. Бленда изготовлена из ударопрочного пластика и совместима с объективами Canon EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM и EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS & STM Lense.

260 ₽
В корзину
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 37MM набор из 3 фильтров 37 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 37MM набор из 3 фильтров 37 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 37MM набор из 3 фильтров 37 мм
Арт. DAN-3050
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 37MM набор из 3 фильтров 37 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Набор из трех фильтров диаметром 37 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

5 790 ₽
В корзину

Видео

Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Видеоурок &quot;Как сделать полностью белый фон с помощью одного источника света&quot;
Видеоурок "Как сделать полностью белый фон с помощью одного источника света"
Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.