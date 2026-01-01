LumiQuest Snoot LQ-114 для накамерных вспышек

Синхрокабель с поддержкой ETTL для соединения фотокамеры Canon с управляемой внешней вспышкой. Длина (растягивается) до двух метров.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
LumiQuest Snoot LQ-114 – устройство для накамерных вспышек, направляет свет на конкретный участок, типа тубуса для студийных вспышек. Устройство эффективно при работе с длиннофокусными объективами, на съемке соревнований или концертов, когда необходимо подчеркнуть определенную деталь, а возможности подойти к объекту съемки нет. Светоформирующая насадка Lumiquest Snoot примечательна тем, что не приводит к потерям света, которые возникают при отражении света от отражающих поверхностей.
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Синхрокабель с поддержкой ETTL для соединения фотокамеры Canon с управляемой внешней вспышкой. Длина (растягивается) до двух метров.
Fotokvant SBK-40 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 40 см.
Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.