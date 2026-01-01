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LumiQuest Snoot LQ-114 для накамерных вспышек

LumiQuest Snoot LQ-114 для накамерных вспышек

LumiQuest
Артикул: NVF-7430

LumiQuest Snoot LQ-114 – устройство для накамерных вспышек, направляет свет на конкретный участок, типа тубуса для студийных вспышек. Устройство эффективно при работе с длиннофокусными объективами, на съемке соревнований или концертов, когда необходимо подчеркнуть определенную деталь, а возможности подойти к объекту съемки нет. Светоформирующая насадка Lumiquest Snoot примечательна тем, что не приводит к потерям света, которые возникают при отражении света от отражающих поверхностей.

Описание

LumiQuest Snoot LQ-114 для накамерных вспышек

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