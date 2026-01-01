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Doerr SLR Soft Diffusor Pro-3 диффузор для накамерной вспышки 60х39 мм

Doerr SLR Soft Diffusor Pro-3 диффузор для накамерной вспышки 60х39 мм

Doerr
Артикул: NVF-7391

Doerr SLR Soft Diffusor Pro-3 – жесткий матовый пластиковый рассеиватель для накамерной вспышки. Надевается на головку вспышки. Рассеивает свет от вспышки по более широкой площади, смягчая светотень. Может находиться на вспышке постоянно. Размер, мм – 60х39. 

Описание

Doerr SLR Soft Diffusor Pro-3 диффузор для накамерной вспышки 60х39 мм

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