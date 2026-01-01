Doerr SLR Soft Diffusor Pro-3 диффузор для накамерной вспышки 60х39 мм

Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Doerr SLR Soft Diffusor Pro-3 – жесткий матовый пластиковый рассеиватель для накамерной вспышки. Надевается на головку вспышки. Рассеивает свет от вспышки по более широкой площади, смягчая светотень. Может находиться на вспышке постоянно. Размер, мм – 60х39.
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Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Fotokvant CAP-72-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 72 мм.