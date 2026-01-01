Pixel PF-802/2.0M TTL-синхрошнур 2 м для Nikon

Клипса Falcon Eyes CL-CLIP с адаптером для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 200 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Pixel PF-802/2.0M – комбинированный TTL-синхрошнур для Nikon. Позволяет использовать одновременно 3 вспышки Nikon (одну из них в режиме TTL) при сохранении полной функциональности. Для 2 и 3 вспышки необходимо дополнительно докупить приемники и провода (Ethernet кабель). Система использует стандартный порт RJ45. Длина, м – 2,0.
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Клипса Falcon Eyes CL-CLIP с адаптером для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 200 грамм.
Софтбокс Grifon SB-1520 – удобная насадка с серебряной внутренней поверхностью. С помощью данного софтбокса для накамерной вспышки можно получить мягкий направленный свет, устраняя грубые тени или блики. Размер, см – 15x20. Крепится с помощью ленты на липучках.
Fotokvant SBF-2030 – софтбокс прямоугольный для накамерной вспышки.
Позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.
Размер софтбокса 20х30 см.