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Phottix (38312) кабель 1,5 м для управления двумя TTL-вспышками

Phottix (38312) кабель 1,5 м для управления двумя TTL-вспышками

Phottix
Артикул: NVF-2725

Phottix (38312) – мультисистемный универсальный кабель для работы с выносными вспышками.

Модель оснащена многоконтактным адаптером, имеется возможность подключения двух вспышек одновременно в мануальном режиме. В соединителе кабеля имеется разъем для крепления, с помощью которого можно установить вспышку на штатив для обеспечения большей стабилизации. Размеры: свернутый в спираль кабель ~50 см, растянутый – около 1,5 м.

Описание

Совместимость систем:

  • Canon E-TTL, E-TTL II
  • Nikon i – TTL модели с адаптером горячий башмак
  • Fujifilm Finepix SLR
  • Samsung SLR

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Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant SBF-8 – универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus. Смягчает свет от вспышки. Легко крепится с помощью эластичной манжеты. Размер, см – 9х6. Материал – нейлон.

220 ₽
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