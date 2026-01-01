Phottix (38312) кабель 1,5 м для управления двумя TTL-вспышками

Артикул: NVF-2725

Phottix (38312) – мультисистемный универсальный кабель для работы с выносными вспышками.

Модель оснащена многоконтактным адаптером, имеется возможность подключения двух вспышек одновременно в мануальном режиме. В соединителе кабеля имеется разъем для крепления, с помощью которого можно установить вспышку на штатив для обеспечения большей стабилизации. Размеры: свернутый в спираль кабель ~50 см, растянутый – около 1,5 м.