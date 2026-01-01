Phottix (38312) кабель 1,5 м для управления двумя TTL-вспышками

Совместимость систем:
- Canon E-TTL, E-TTL II
- Nikon i – TTL модели с адаптером горячий башмак
- Fujifilm Finepix SLR
- Samsung SLR
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (38312) – мультисистемный универсальный кабель для работы с выносными вспышками.
Модель оснащена многоконтактным адаптером, имеется возможность подключения двух вспышек одновременно в мануальном режиме. В соединителе кабеля имеется разъем для крепления, с помощью которого можно установить вспышку на штатив для обеспечения большей стабилизации. Размеры: свернутый в спираль кабель ~50 см, растянутый – около 1,5 м.
Совместимость систем:
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Fotokvant SBF-8 – универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus. Смягчает свет от вспышки. Легко крепится с помощью эластичной манжеты. Размер, см – 9х6. Материал – нейлон.