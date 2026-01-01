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YongNuo YN560-TX IIN радиосинхронизатор для вспышек YN-560III для Nikon
YongNuo YN560-TX IIN радиосинхронизатор для вспышек YN-560III для Nikon
YongNuo YN560-TX IIN радиосинхронизатор для вспышек YN-560III для Nikon

YongNuo YN560-TX IIN радиосинхронизатор для вспышек YN-560III для Nikon

Yongnuo
Артикул: DAN-2885

Радиосинхронизатор для вспышек YN-560III для Nikon Yongnuo YN560-TX IIN.

Улучшенная версия известного трансмиттера YN560-TX совместимая со вспышками YN-560III/YN560IV/YN660/YN968N/YN860Li для камер системы Nikon.

Описание

Кроме того что YN560-TXII более компактен, чем YN560-TX, он имеет ряд функций, которые стоит отметить:

  • поддерживает быструю блокировку;
  • показывает информацию о группах вспышек;
  • имеет 2 режима отображения - разбить на страницы и прокрутка экрана;
  • поддерживает M, Multi-режим;
  • поддерживает установку мощности и угола освещения вспышек в 6 группах;
  • совместим с RF-602/RF603/RF603 II/RF605;
  • имеет 16 каналов передачи с дальностью управления до 100 м;
  • яркий ЖК-дисплей;
  • поддерживает управление затвором фотокамеры через трансиверы RF-602/RF603(II)/RF605.

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