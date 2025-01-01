Фильтр

Всего - 6 товаров

Цена
Бренд
Байонет
Тип
Особенности

Статьи

октобоксы для накамерной вспышки

В интернет-магазине Фотогора продаются октобоксы для накамерных вспышек, позволяющие смягчить резкий свет источника и улучшить качество съемки.

Мы предлагаем компактные раскладные модификаторы, которые можно брать с собой на выездную работу

Легкие октобоксы (октобоксы) для накамерных вспышек подходят для уличной, рекламной съемки. фотографирования в клубах, на мероприятиях. Благодаря каркасу из алюминия, стали и других прочных материалов они выдерживают активное и долгое использование, не деформируясь.

В нашем каталоге представлены октобоксы зонтичного типа, которые изнутри покрыты серебряным, серебряно-золотым фактурным материалом. Он отражает лучи света, а плоский передний рассеиватель смягчает поток от источника еще больше. Освещение становится нерезким, объемным, подходит для качественного портретирования и других видов съемки.

В магазине Фотогора вы можете купить октобокс для накамерной вспышки

  • октобоксы легко раскладываются — по принципу twist-flex или, как зонтик, одним нажатием;
  • мало весят — у нас есть комплекты с октобоксами, адаптерами и каркасами, чья масса составляет всего 1,15 кг;
  • легко регулируются, благодаря кронштейнам и слайдерам — октобоксы движутся вперед и назад, настраиваются по высоте;
  • совместимы с практически всеми башмаками на вспышках — у нас есть модификаторы с креплением для фотозонта, кронштейнами с байонетом Bowens;
  • комплектуются прочной сумкой для хранения и перевозки оборудования;
  • собираются и устанавливаются на вспышки за несколько секунд.

У нас много моделей с разным диаметром и характеристиками.

Чтобы подобрать октобокс для вашей вспышки, обратитесь к экспертам магазина по телефону или напишите в онлайн-чат. Наши сотрудники предоставят профессиональные консультации и найдут для вас лучший по цене и функционалу вариант.

Fujimi FJO-18 октобокс для накамерной вспышки
Fujimi FJO-18 октобокс для накамерной вспышки
Fujimi FJO-18 октобокс для накамерной вспышки
Арт. NVF-1748
Fujimi FJO-18 октобокс для накамерной вспышки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJO-18 – октобокс для накамерной вспышки, позволяет получить мягкий и объемный свет.

Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа. Диаметр октобокса 18 см.

1 090 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant SBF-65 октобокс 65 см с ручкой для накамерных вспышек
Fotokvant SBF-65 октобокс 65 см с ручкой для накамерных вспышек
Fotokvant SBF-65 октобокс 65 см с ручкой для накамерных вспышек
Арт. DAN-1781
Fotokvant SBF-65 октобокс 65 см с ручкой для накамерных вспышек
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Быстрораскладной легкий октобокс с рукояткой для накамерных вспышек Fotokvant SBF-65, диаметр 65 см.

Удобное и надежное крепление позволяет закрепить накамерную вспышку любого типа и размера с любым синхронизатором. Легкий вес, надежное крепление и встроенная ручка делают данный октобокс лучшим решением для репортажной или свадебной съемки. Вес - 1,1 кг.

4 940 ₽
В корзину
FST SB-010 октобокс для накамерных вспышек 18 см
Арт. OLE-0982
FST SB-010 октобокс для накамерных вспышек 18 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST SB-010 – небольшой октобокс для накамерных вспышек. Служит для получения мягкого объемного света с красивыми круглыми бликами в портретной и предметной съемках. Софтбокс крепится на вспышку с помощью удобной ленты-липучки. Диаметр – 18 см.

1 050 ₽
В корзину
Fujimi FJO-28 октобокс для накамерной вспышки
Арт. NVF-1749
Fujimi FJO-28 октобокс для накамерной вспышки
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJO-28 – октобокс для накамерной вспышки, позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.

Диаметр октобокса 28 см.

 

1 300 ₽
В корзину
Grifon KU-V1-60 быстрораскладной октабокс для накамерных вспышек 60см
Grifon KU-V1-60 быстрораскладной октабокс для накамерных вспышек 60см
Grifon KU-V1-60 быстрораскладной октабокс для накамерных вспышек 60см
Арт. DAN-5637
Grifon KU-V1-60 быстрораскладной октабокс для накамерных вспышек 60см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Быстрораскладной октабокс Grifon KU-V1-60 для накамерных вспышек, диаметр - 60 см.

Быстрораскладной легкий октобокс для накамерных вспышек. Удобное и надежное крепление позволяет закрепить накамерную вспышку любого типа и размера с любым синхронизатором. Легкий вес и надежное крепление делают данный октобокс отличным решением для репортажной или свадебной съемки. Диаметр - 60 см.

6 900 ₽
В корзину
Grifon KU-V1-70 быстрораскладной октабокс для накамерных вспышек 70см
Grifon KU-V1-70 быстрораскладной октабокс для накамерных вспышек 70см
Grifon KU-V1-70 быстрораскладной октабокс для накамерных вспышек 70см
Арт. DAN-5617
Grifon KU-V1-70 быстрораскладной октабокс для накамерных вспышек 70см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Быстрораскладной октабокс Grifon KU-V1-70 для накамерных вспышек, диаметр - 70 см.

Быстрораскладной легкий октобокс для накамерных вспышек. Удобное и надежное крепление позволяет закрепить накамерную вспышку любого типа и размера с любым синхронизатором. Легкий вес и надежное крепление делают данный октобокс отличным решением для репортажной или свадебной съемки. Диаметр - 70 см.

7 480 ₽
В корзину
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера