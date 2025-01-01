октобоксы для накамерной вспышки

В интернет-магазине Фотогора продаются октобоксы для накамерных вспышек, позволяющие смягчить резкий свет источника и улучшить качество съемки.

Мы предлагаем компактные раскладные модификаторы, которые можно брать с собой на выездную работу

Легкие октобоксы (октобоксы) для накамерных вспышек подходят для уличной, рекламной съемки. фотографирования в клубах, на мероприятиях. Благодаря каркасу из алюминия, стали и других прочных материалов они выдерживают активное и долгое использование, не деформируясь.

В нашем каталоге представлены октобоксы зонтичного типа, которые изнутри покрыты серебряным, серебряно-золотым фактурным материалом. Он отражает лучи света, а плоский передний рассеиватель смягчает поток от источника еще больше. Освещение становится нерезким, объемным, подходит для качественного портретирования и других видов съемки.

октобоксы легко раскладываются — по принципу twist-flex или, как зонтик, одним нажатием;

мало весят — у нас есть комплекты с октобоксами, адаптерами и каркасами, чья масса составляет всего 1,15 кг;

легко регулируются, благодаря кронштейнам и слайдерам — октобоксы движутся вперед и назад, настраиваются по высоте;

совместимы с практически всеми башмаками на вспышках — у нас есть модификаторы с креплением для фотозонта, кронштейнами с байонетом Bowens;

комплектуются прочной сумкой для хранения и перевозки оборудования;

собираются и устанавливаются на вспышки за несколько секунд.

У нас много моделей с разным диаметром и характеристиками.

