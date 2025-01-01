октобоксы для накамерной вспышки

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Fujimi FJO-18 – октобокс для накамерной вспышки, позволяет получить мягкий и объемный свет.
Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа. Диаметр октобокса 18 см.
Быстрораскладной легкий октобокс с рукояткой для накамерных вспышек Fotokvant SBF-65, диаметр 65 см.
Удобное и надежное крепление позволяет закрепить накамерную вспышку любого типа и размера с любым синхронизатором. Легкий вес, надежное крепление и встроенная ручка делают данный октобокс лучшим решением для репортажной или свадебной съемки. Вес - 1,1 кг.
FST SB-010 – небольшой октобокс для накамерных вспышек. Служит для получения мягкого объемного света с красивыми круглыми бликами в портретной и предметной съемках. Софтбокс крепится на вспышку с помощью удобной ленты-липучки. Диаметр – 18 см.
Fujimi FJO-28 – октобокс для накамерной вспышки, позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.
Диаметр октобокса 28 см.
Быстрораскладной октабокс Grifon KU-V1-60 для накамерных вспышек, диаметр - 60 см.
Быстрораскладной легкий октобокс для накамерных вспышек. Удобное и надежное крепление позволяет закрепить накамерную вспышку любого типа и размера с любым синхронизатором. Легкий вес и надежное крепление делают данный октобокс отличным решением для репортажной или свадебной съемки. Диаметр - 60 см.
Быстрораскладной октабокс Grifon KU-V1-70 для накамерных вспышек, диаметр - 70 см.
Быстрораскладной легкий октобокс для накамерных вспышек. Удобное и надежное крепление позволяет закрепить накамерную вспышку любого типа и размера с любым синхронизатором. Легкий вес и надежное крепление делают данный октобокс отличным решением для репортажной или свадебной съемки. Диаметр - 70 см.
